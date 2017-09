Square Enix: Left Alive angekündigt

In knapp sechs Wochen veröffentlichen Activision und Sledgehammer Games mit Call of Duty: WWII den neuesten Teil der Blockbuster-Spieleserie. Nachdem Vorbesteller in der Private Beta bereits den Multiplayer testen konnten, zeigt heute der Call of Duty: WWII Story Trailer neue Einblicke in die Kampagne.

In Call of Duty: WWII erlebt der Spieler die Geschichte von Ronald „Red“ Daniels, einem jungen Grenadier in der ersten U.S. Infanterie Division, der erstmals am D-Day in den Kampf zieht und damit einen der größten Angriffe in der Geschichte miterlebt. Nachdem die Begegnung mit dem Feind an den Stränden der Normandie überstanden ist, schlagen sich Red und seine Kameraden durch ganz Europa und stellen sich der gegnerischen Armee an ikonischen Schauplätzen wie zum Beispiel dem Hürtgenwald, während der Ardennenoffensive und beim Einmarsch in Deutschland entgegen.

Call of Duty: WWII, das am 3. November weltweit erscheinen wird, markiert die monumentale Rückkehr der Reihe zum größten militärischen Konflikt der Geschichte. Die Spieler werden in drei Spielmodi in den Kampf eintauchen: Kampagne, Multiplayer und Nazi-Zombies. Die Kampagne versetzt Spieler in einer brandneuen Story an historischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs in das europäische Kriegsgebiet. Der Multiplayer-Modus stellt eine spannende Rückkehr zu den Wurzeln und dem realitätsnahen Kampf dar, für den die Reihe bekannt wurde, mit tempogeladener Action und einem bemerkenswerten Arsenal an Waffen und Ausrüstung. Nazi-Zombies ist ein origineller, furchterregender Koop-Modus mit einer erschreckenden neuen Horrorgeschichte, in dem sich ein finsteres Komplott zur Freisetzung einer unbezwingbaren Armee der Toten offenbart.