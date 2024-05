Square Enix zeigt sich enttäuscht über Final Fantasy 7 Rebirth Verkaufszahlen

Die Verkaufszahlen von Final Fantasy 7 Rebirth haben Berichten zufolge die Erwartungen von Square Enix nicht erfüllt und dem japanischen Publisher einen Schlag versetzt. Als zweites Spiel in einer geplanten Remake-Trilogie wurde Final Fantasy 7 Rebirth am 29. Februar veröffentlicht und erhielt viel Lob.

Ähnlich wie sein Vorgänger ist FF 7 Rebirth ein PlayStation-exklusiver Titel. Zudem erhielt das Actionspiel sehr positive Bewertungen, wie auch der vorherige Teil. Doch während Square Enix die starken Verkaufszahlen von Final Fantasy 16 früh anerkannt hat, scheint der Publisher mit dem Remake nicht die gewünschten Ziele erreicht zu haben.

Laut Bloomberg enthüllte Square Enix-Präsident Takashi Kiryu, dass die jüngsten Spiele des Publishers, wie Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 und Foamstars, schlechtere Verkaufszahlen als erwartet haben. Anscheinend haben diese Spiele sowohl in Bezug auf Umsatz als auch auf Gewinn die Vorstellungen nicht erfüllt. Die Quelle gibt an, dass das in Japan ansässige Unternehmen deshalb für dieses Jahr ein Betriebseinkommen von 40 Milliarden Yen anstrebt, was deutlich unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen von 57 Milliarden Yen liegt. Nach Kiryu’s Investorengespräch sanken die Aktien von Square Enix Berichten zufolge um 16 %, was einen neuen Tiefstand für das Unternehmen in den letzten 13 Jahren markiert.

Square Enix said:

-FF16 sales fell short of expectations. Initial momentum was in line with expectations, but the games failed to reach FY goal as its momentum slowed. No updates from sales number last announced at 3 million

-FF7 Rebirth sales fell short of expectations. Initial…

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 14, 2024