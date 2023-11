Spirit Hunter: Death Mark 2 erscheint Anfang nächsten Jahres

Aksys Games hat den Schleier gelüftet und angekündigt, dass Spirit Hunter: Death Mark 2, der dritte Teil der preisgekrönten, von EXPERIENCE entwickelten Spirit Hunter-Serie, am 15. Februar 2024 für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Eine exklusive Original-Soundtrack-CD mit 14 Titeln kann zusammen mit der Standard Edition in Aksys Online Store erworben werden. Die Steam Page ist auch bereits Online, so könnt ihr euch das Spiel auch dort bereits auf die Wishlist setzten.

In Spirit Hunter: Death Mark 2 ist Kazuo Yashiki zurück in H City, um übernatürliche Vorkommnisse an der Konoehara-Akademie zu untersuchen. Wie in den vorherigen Ausgaben des Spiels haben die Entwickler auf japanische Mythen und Folklore zurückgegriffen, um eine fesselnde und nuancierte Geschichte des Schreckens zu erschaffen. Einige alte Gesichter kehren zurück, um Yashiki bei seiner Suche zu unterstützen und ein 2D-Sidescrolling-Modus bietet eine neue Möglichkeit, die Orte zu erkunden. Sei bereit, denn wenn ein Geist angreift, bedeuten Fehler den sicheren Tod.

Für alle Fans japanische Gruselgeschichten, dürfte ein Blick auch auf die beiden Vorgänger ebenfalls wert sein. Hier werden die Protagonisten mit den verschiedensten Geistern und deren Geschichte konfrontiert und müssen diese von ihrem Leid erlösen. Spannend und gruselig beschrieben die Horror-Titel im Visual Novel Stil am besten. In wieweit der neue 2D-Sidescrolling-Modus mehr To-Dos in das Gameplay bringt, bleibt abzuwarten.