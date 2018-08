Wie Hideaki Itsuno via Twitter mitteilte, ist die spielbare Demo für die gamecom 2018 von Devil May Cry 5 fertig!

Hier der Tweet:

Demo version for gamescom2018 is completed! 10 days to the world’s first playable! pic.twitter.com/dlctQwIIPr

— Hideaki Itsuno (@tomqe) 13. August 2018