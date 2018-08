Insomniac’s Spider-Man wird am 7. September exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen, aber selbst wenn du an einem Wochenende die 20-stündige Geschichte durchrennst, ist mehr auf dem Weg. Der zuvor enthüllte DLC „Die Stadt, die niemals schläft“ hat einige neue Details erhalten, nämlich dass Kapitel 1: The Heist, welches am 23. Oktober veröffentlicht wird.

Die Heist konzentriert sich auf Felicia Hardy, auch bekannt als Black Cat. Obwohl sie im Basisspiel eine gewisse Präsenz hat, wird Hardy im DLC-Kapitel vollständig aufgedeckt. Zusammen mit einer neuen Gruppe von Feinden und drei weiteren Anzügen werden die Gamer neue Missionen abschließen. Und um die Dinge am Laufen zu halten, hat Insomniac die anderen zwei Kapitel für „Die Stadt, die niemals schläft“ datiert.

Kapitel 2: Turf Wars ist im November, während Kapitel 3: Silver Lining im Dezember erscheint. Dafür darf man sich neue Missionen, Anzüge und Herausforderungen erwarten. Jedes DLC-Kapitel kostet seperat 9,99 Euro. Alle Kapitel im Bundle kosten 24,99 Euro.

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, Spider-Man, startet am 4. September 2018.