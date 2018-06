Soul Calibur VI erscheint am 19. Oktober 2018! Während der E3 2018 werden außerdem Details zum Storymodus des Spiels enthüllt. Teilnehmer der E3 sind dazu eingeladen, den Stand von BANDAI NAMCO Entertainment zu besuchen, um mehr über die Komplexität der Story von SOULCALIBUR VI zu erfahren. Dabei werden auch Details darüber bekanntgegeben, wie und warum die Charaktere sich auf die Suche nach den zwei legendären Schwertern begeben.

Geralt aus The Witcher ist mit dabei!

In Soul Calibur VI können Spieler die Ereignisse des 16. Jahrhunderts, vor dem ersten Soul Calibur, erkunden. Das Spiel bietet zudem eine vielfältige Aufstellung neuer und wiederkehrender Charaktere mit einzigartigen Kampfstilen und Waffen. Dazu gehören sowohl Hauptcharaktere der Serie, wie Mitsurugi und Sophitia, als auch Neuankömmlinge, wie zum Beispiel der Gastcharakter Geralt von Riva aus der „The Witcher“-Serie von CD Projekt Red oder Grøh.

Darüber hinaus wird eine Special Edition vonerhältlich sein. DieCollector’s Edition beinhaltet eine 35 cm große Figur von Sophitia, denSeason Pass, den digitalen Soundtrack, eine „Collector’s Edition“-Box und das komplette Spiel.

Soul Calibur VI wird am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC via Steam erscheinen.