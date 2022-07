Sony hat ein Patent für „Was-wäre-wenn“ Gameplay Replays

(c) Sony

Gameplay-Replays sind nichts Neues. Hast du dich jedoch jemals gefragt, was passiert wäre, wenn die Dinge in dieser Wiederholung anders gelaufen wären, wenn du dir deine Gameplay-Replay angesehen haben? Nun, während du dir die Was-wäre-wenn-Szenarien in deinem Gehirn visualisieren kannst, kannst du sie aber letzten Endes niemanden zeigen. Sony Interactive Entertainment scheint ein Patent erteilt worden zu sein, das „Was-wäre-wenn-Gameplay-Methoden und -Systeme“ anhand von Original-Gameplay-Videos und maschinellem Lernen erklärt.

Es werden Verfahren und Systeme bereitgestellt, um ein Ergebnis eines vorherigen Spiels zu erzeugen. Das Verfahren umfasst das Bereitstellen des Zugriffs auf eine Aufzeichnung des vorherigen Gameplays, die Aufzeichnung ist eine, die von einem Spieler für das vorherige Gameplay geteilt wurde. Das Verfahren umfasst das Bereitstellen einer Schnittstelle, die ein oder mehrere Was-wäre-wenn-Szenarien für das vorherige Gameplay identifiziert. Das eine oder die mehreren Was-wäre-wenn-Szenarien, die zur Aufnahme in die Schnittstelle ausgewählt werden, basieren auf der Verarbeitung der Aufzeichnung des vorherigen Spielverlaufs durch ein maschinelles Lernmodell, um Was-wäre-wenn-Szenarien für den Benutzer zu identifizieren.

Das Verfahren von Sony umfasst das Ermöglichen der Auswahl von mindestens einem der Was-wäre-wenn-Szenarien aus den Optionen. Die Auswahl bewirkt eine Anpassung der Metadaten, die mit der Aufzeichnung des vorherigen Gameplays verbunden sind. Das System umfasst das Wiedergeben der Aufzeichnung, die unter Verwendung der angepassten Metadaten ausgewählt wurde, um das alternative Ergebnis des vorherigen Gameplays zu erzeugen.

Doch ist das nützlich? Naja zum einen kann es in der Esports-Szene und im Wettkampfspiel sehr nützlich sein, da alternative Szenarien bei bereits stattgefundener Ereignisse eine großartige Lernquelle sein können. Das Patent beschreibt maschinelles Lernen als primäre Methode, um die neuen „Was-wäre-wenn“-Szenarien aus dem Originalclip zu erstellen.