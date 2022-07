Sony arbeitet möglicherweise daran, alte Geräte mit modernen PlayStation-Konsolen kompatibel zu machen

Im Zuge von Nintendos angekündigtem Plan, die 3DS– und Wii U-eShops im Jahr 2023 zu schließen, wird der Erhaltung von Videospielen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und während einige Spieler damit zufrieden sind, die aktuelle Kultur von Remastern und Remakes auf moderner Hardware anzunehmen, sehen andere darin eine deutliche Notwendigkeit, Retro-Software und -Hardware wiederzubeleben.

In diesem Sinne scheint Sony Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass ältere PlayStation-Inhalte weiterhin einen Platz im Gaming-Bereich haben und ein neues Patent deutet darauf hin, dass veraltete PS-Peripheriegeräte in naher Zukunft mit moderner Hardware kompatibel gemacht werden könnten.

Ein am 30. Juni 2022 von Sony Interactive Entertainment eingereichtes Patent mit dem Titel „Systems and Methods For Converting A Legacy Code Into An Updated Code“ beschreibt einen Emulationsprozess für Videospiele, den Sony möglicherweise in naher Zukunft einsetzen wird. Voller Fachjargon ist es für Laien nicht leicht zu entziffern, obwohl eine interessante Ergänzung in Form eines Diagramms kommt, das anscheinend Methoden zur Zusammenführung von Software umreißt, die alte PlayStation-Geräte wie EyeToy wohl für neue Konsolen zugänglich machen sollen.

Es ist schwer zu sagen, was genau Sony im Sinn hat, aber dies scheint darauf hinzudeuten, dass die offizielle Zusammenführung von Legacy-PlaySation-Inhalten eines Tages so gründlich sein wird, dass sie die Unterstützung physischer Speicherkarten umfasst. Das klingt so akribisch, dass es fast unnötig ist und da es von einem Unternehmen stammt, das sich anscheinend dafür entschieden hat, auf die PS3-Emulation auf der PS5 zu verzichten. Dennoch waren Speicherkarten ein wichtiger Bestandteil der fünften und sechsten Konsolengeneration und so ärgerlich sie auch waren, einige Spieler könnten argumentieren, dass es einen Wert hat, zu diesen alten Traditionen zurückzukehren.

Dasselbe Diagramm enthält auch einen scheinbaren PlayStation Move-Controller, der einige interessante Auswirkungen hat. Ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlicht, war PlayStation Move ursprünglich als Konkurrent von Microsoft Kinect gedacht, obwohl die Controller bei ihrem Debüt im Jahr 2016 auch zusammen mit den PSVR-Headsets von Sony ausgeliefert wurden. Sony hat kürzlich sein Engagement für PSVR und Virtual-Reality-Spiele bekräftigt, obwohl das Headset nicht im Diagramm dargestellt ist, könnte dies auf einen Präzedenzfall für eine Art zukünftiger Integration hindeuten.

Darüber hinaus dürfte das Erscheinen eines Geräts aus der PS3-Ära zusammen mit der Dokumentation über die alte PlayStation-Zusammenführung einige Fans begeistern. Die Absicht von Sony mit diesem Patent ist nicht ausdrücklich klar, aber es scheint zu implizieren, dass PS3 PlayStation Move-Spiele in irgendeiner Form zurückkehren könnten.