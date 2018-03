Sonic Mania, das ursprünglich zum 25-jährigen Jubiläum der Sonic Reihe veröffentlicht wurde, bekommt mit Sonic Mania Plus eine Neuauflage, die mitunter einen physischen Release, sowie einigen Zustatzkontent beinhalten wird.

Der offizielle Sonic Twitter Account kündigte heute Sonic Mania Plus für Xbox One, PS4 und Switch für Sommer 2018 an. Die Neuerungen beinhalten unter Anderem Mighty und Ray als spielbare Charaktere, einen neuen Encore Modus, einen 4 Spieler Modus, sowie eine holographische Verpackung und ein 32 seitiges Artbook in der physischen Version.

Damit bekommt Sonic Mania zu seinem Einjährigen eine ansehnliche Erweiterung. Bereits zum ursprünglichen Release konnte das Spiel die Switch Charts toppen und war allgemein kritisch, wie kommerziell erfolgreich.

Quelle: Twitter