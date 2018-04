Mit Sonic Mania, dem Retro-2D-Plattformer, der nach vielen Jahren wieder zum Spirit des Franchise zurückkehrte, nahm Sega ein bisschen Wagnis ein.

Kritiker und Fans hielten dies jedoch für eine der sichersten Wetten des Unternehmens seit Jahren – Sonic Mania war ein „kritischer Erfolg“. Laut der neuesten Ausgabe von Famitsu war es auch ein kommerzieller Erfolg.

Toller Erfolg für den blauen Igel

Zeitgleich mit der Ankündigung, dass Sonic Mania Plus in Japan (bereits im März wurde der Release in Europa kommuniziert) veröffentlicht wird, wurde bekannt, dass Sonic Mania bisher über eine Million Exemplare weltweit verkauft hat. Das Spiel ist seit letztem Jahr für Xbox One, PlayStation 4, Windows 10 und Nintendo Switch verfügbar und trotz einiger Kontroversen mit dem DRM der PC-Version hat es großen Beifall bekommen.

Noch mehr Sonic in 2D

Sonic Mania Plus ist im Wesentlichen eine physische Neuauflage des Spiels für Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Es bringt einen neuen Encore-Modus mit veränderten Levels aus der Kampagne, mehr Bosse, einen neu erschaffenen Boss aus dem Chaotix von Knuckles, ein 32-seitiges Kunstbuch, einen Vier-Spieler-Modus und vieles mehr.

Weitere Informationen zu Sonic Mania Plus sollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen! Release: 17. Juli 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch!

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!