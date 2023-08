Skull Island: Rise of Kong erscheint im Oktober!

Unter anderem kommt der wahre Kong auch zu Nintendo.

Nach der Ankündigung im Juli, welche nach einem Leak folgte, hat GameMill Entertainment nun bekannt gegeben, dass Skull Island: Rise of Kong am 17.10.2023 auf allen gängigen Plattformen erscheinen wird. Entwickelt wurde das Third-Person Action-Adventure von IguanaBee Studios.

Um was geht es in Skull Island: Rise of Kong?

In Skull Island: Rise of Kong geht darum, dass Kong sich seinen Titel als King auf der Skull Island erst verdienen muss. Allerdings nicht ohne tragischen Grund. Kong will den Tod seiner Eltern an dem Monster Gaw rächen. So macht sich Kong auf ein Abenteuer um die Geheimnisse seiner Heimat zu lüften und trifft dabei auf alle möglichen Wesen.

Der Trailer

Hier der Trailer, welcher soeben zu dem kommenden Kong Abenteuer veröffentlicht worden ist:

Endbosse inklusive!

Das Kampfsystem von Skull Island: Rise of Kong beinhaltet Combos aber auch die Attacken können mit dem Zorn des Riesenaffen losgelöst werden. Auch sein Brüllen verschreckt Feinde und hat man ihnen genug gegeben, gibt es sogar Finish Moves! Zudem können neue Attacken erlernt werden, welche Kong gezielt gegen seine Gegner als auch Endbosse einsetzen kann.

Eine Insel mit mehreren Bergen

Die Insel, auf welcher Skull Island: Rise of Kong sich abspielt, beinhaltet Gebirge, Dschungel, Sümpfe und sogar Höhlen voller Skelette, welche allesamt erforscht werden wollen. Dargestellt wird das Inselabenteuer in einer Cel Shading Grafik.

Skull Island: Rise of Kong kann bereits vorbestellt werden. Neben der normalen Version wird es sogar eine Colossal Edition geben, welche unter anderem mit Grain-Filtern (welche den ersten King Kong Filmen nachempfunden sind), einem Boss-Rush-Modus und auch Blicke hinter die Kulissen zur Entwicklung des Spiels daherkommt. Auch kann man dem Affen andere Farben verpassen.

Der Titel wird am 17.10.2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Somit erscheint der wahre Kong auch wieder einmal bei Nintendo. Sorry Donkey Kong.

Quelle: youtube.com via GameMill Entertainment