Publisher Another Indie und Entwickler Dark Star Game Studios schieben den Release ins dritte Quartal 2018.

Urpsrünglich sollte Sinner: Sacrifice for Redemption bereits am 25. April erscheinen, wie es letzten August angekündigt wurde. Allerdings standen damals „nur“ der PC, Xbox One und PS4 Release im Raum.

Interessantes Konzept aus einem Studio mit Potenzial.

Dark Star Game Studios wurde 2010 von diversen Ex-Mitarbeitern namhafter Firmen, wie Konami, Blizzard und Ubisoft gegründet. Und während ihr Erstlingswerk Sinner: Sacrifice for Redemption sich mit bekannten Namen vergleicht, bietet es doch eine interessante Mechanik. Das als Mix aus Dark Souls und Shadow of the Colossus beschriebene Spiel, zwingt den Spieler, Opfer zu bringen.

Der Protagonist muss sich den sieben Todsünden stellen. Um aber den Kampf gegen jene antreten zu können, muss er vor jedem einen Teil von sich opfern. Und das bedeutet einen permanenten Nachteil für den Spieler. Dabei soll der Spieler Entscheidungsfreiheit besitzen, wodurch sich auch der Schwierigkeitsgrad ändert.

