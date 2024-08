Silent Hill 2 Remake: Spieldauer doppelt so lange wie beim Orginal

Laut dem Creative Director des Spiels wird das Silent Hill 2 Remake eine fast doppelt so lange Spieldauer wie das Original besitzen. Die Neuauflage des Horror-Klassikers von Konami und Bloober Team wird seit der offiziellen Bestätigung im Jahr 2022 von vielen sehnsüchtig erwartet. Die Nachricht steigert die Spannung nur noch weiter. Besagte Veröffentlichung ist für den 8. Oktober geplant und je näher das Datum rückt, desto mehr Details werden bekannt und steigern die Vorfreude. Ende Mai wurde erstes Gameplay-Material veröffentlicht. Es zeigt, wie der Protagonist James Sunderland seine Reise durch die Stadt beginnt. In den Aufnahmen krabbelt James durch ein Loch, um ein Gebäude zu betreten. Dort findet er das kultige Radio aus dem Spiel, das sich nun in einem Innenraum und nicht mehr in einer Gasse befindet.

Ein weiterer Trailer zeigte eine Interaktion zwischen James und dem Charakter Eddie, dessen neues Aussehen von vielen Fans positiv aufgenommen wurde. Fans, die auf Details zur Spieldauer des kommenden Silent Hill 2 Remakes warten, können sich freuen. Creative Director Mateusz Lenart hat kürzlich ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. In einem Twitter-Austausch schätzte Lenart, dass ein durchschnittlicher Durchlauf des Titels etwa 16 bis 18 Stunden dauern wird. In einem weiteren Twitter-Posting wies er darauf hin, dass Spieler, die das Spiel bis ins kleinste Detail erforschen und alle versteckten Inhalte entdecken wollen, unter Umständen mehr als 20 Stunden für das Spiel benötigen.

Folge uns bei Google News

16 bis 18 Stunden lange Spieldauer des Silent Hill 2 Remakes

In dieser Schätzung sind zusätzliche Features wie New Game Plus oder die verschiedenen Enden noch nicht enthalten. Diese würden das Spielerlebnis wahrscheinlich um weitere Stunden verlängern. Im Vergleich zum Originalspiel Silent Hill 2, das laut der Seite Howlongtobeat in der Regel etwa acht Stunden dauert, ist dies eine deutliche Steigerung. Für diejenigen, die ein vollständigeres Erlebnis suchen, könnte das Originalspiel etwas mehr als 15 Stunden dauern. Die Reaktionen auf die Enthüllung waren im Allgemeinen positiv. Ein Spieler, der über Twitter schrieb, dass die längere Spielzeit des Remakes aufregend sei, lobte den kürzlich veröffentlichten Trailer zum Remake von Silent Hill 2 für seine Grafik, die Atmosphäre und den Soundtrack.

Die Veröffentlichung des Silent Hill 2 Remakes rückt näher und es bleibt abzuwarten, ob es den hohen Erwartungen der Fans gerecht wird. Mit dem Remake soll ein Spiel modernisiert werden, das als eines der besten der Serie und als herausragend im Horrorgenre gilt. Am 8. November erscheint mit Slitterhead ein neues Spiel von Silent-Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama. Vor wenigen Tagen wurden ein neuer Story-Trailer und Gameplay-Videos zum Silent Hill 2 Remake veröffentlicht.

Worum geht es im Spiel?

Silent Hill 2 ist ein Survival-Horror-Computerspiel, das von Konami Computer Entertainment Tokyo entwickelt und von Konami veröffentlicht wurde. Ursprünglich erschien es in Nordamerika am 24. September 2001 für die PlayStation 2 und wurde später auch für die Xbox und Windows veröffentlicht. Es ist der Nachfolger des ersten Spiels, knüpft jedoch nicht direkt an dessen Handlung an1. In dem Spiel erkundet der Spieler durch den Protagonisten James Sunderland die von Monstern befallene Stadt Silent Hill, löst Rätsel und sucht nach seiner verstorbenen Frau Mary, die er in einem mysteriösen Brief angeblich lebend sehen soll.