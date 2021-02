Sifu Trailer: Prügel-Action für PlayStation angekündigt

Sifu Title © Sloclap

Gestern Abend hielt Sony ein State of Play für die PlayStation ab. Der Weg für dieses Jahr wurde vorgestellt und somit auch einige neue Games. Die Spiele die nicht neu waren, erhielten neue Infos und Release Daten. Komplett neu war unter Anderem Sifu für PlayStation 4 und 5. Der Trailer von Sifu ist nicht nur voll mit Nahkampf Action, sondern sieht auch verdächtig bekannt aus.

Sifu Trailer oder The Raid als Animationsfilm?

Warum mich der Trailer von Sifu an den 2012 Film „The Raid“ erinnert, ist relativ einfach erklärt. Die engen Gänge in denen gekämpft wird und die schnelle Action, sehen fast identisch aus. Den Trailer zu The Raid werde ich am Ende anfügen für den Vergleich. Aber ein Protagonist, welcher sich so durch Horden prügelt und dabei auch Waffen zur Hilfe nimmt, sieht einfach zu ähnlich aus.

Die Mischung verschiedener Kampfkünste, wie Karate, Kung Fu und Wing Tsun machen die gezeigten Szenen unglaublich schnell. Waffen und auch gewöhnliche Gegenstände werden Mittel zum Zweck. Grafisch setzt das Spiel auf einen eher künstlerischen Stil, anstelle von High-End Texturen. Diese Entscheidung ist vermutlich im Sinne des Gameplays gemacht worden, denn die gezeigten Kampfsequenzen sehen flüssig aus.

Ein genaues Release wird für Sifu im Trailer nicht genannt, nur dass es 2021 für PS4 und PS5 erscheinen wird.