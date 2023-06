Sicherheit für Online-Spieler: Schutzschild vor digitalen Gefahren

WERBUNG

Online-Spiele gibt es schon seit langer Zeit und sie haben die Art und Weise, wie wir uns amüsieren, revolutioniert. Es ist eine fantastische Quelle der Unterhaltung für Menschen auf der ganzen Welt. Bei diesem Hobby sind die Möglichkeiten praktisch grenzenlos.

So aufregend das Spielen auch sein mag, es kann schnell unangenehm werden: und das nicht, weil Sie den Boss in einem Dungeon nicht besiegen können. Wie alles, was online passiert, bringt auch das Online-Gaming seine Gefahren mit sich. Das Internet ist voll von Hackern, böswilligen Individuen und Betrügern, die Sie oder Ihre Daten ausnutzen wollen – und Online-Spiele sind da keine Ausnahme. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Mittel und Wege vor, mit denen Sie sich vor neidischen Gegnern und Cyberkriminellen schützen können.

Die Gefahren des Online-Gamings

Online-Gaming kann eine ziemlich gefährliche Sache sein. Auf Servern, in Spielen und Mods wimmelt es von allen möglichen fiesen Dingen, die Ihre Privatsphäre oder Schlimmeres verletzen können. Im Folgenden gehen wir auf einige der Möglichkeiten ein, inwiefern Online-Spiele gefährlich sein können.

Hacker stehlen die Konten von Spielern

Es ist keine Überraschung, dass es beim Online-Gaming von Hackern nur so wimmelt. Hacker nutzen nicht nur Spielmechanismen aus, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, sondern sie könnten es auch auf Sie abgesehen haben. Wenn ein Hacker Sie ins Visier nimmt, wird er wahrscheinlich Ihre Daten stehlen, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen.

Ein noch schlimmeres Szenario ist jedoch, dass der Hacker aktiv im Verborgenen arbeitet und versucht, so viele Daten wie möglich zu stehlen oder zu zerstören. Viele Menschen haben eine Menge sensibler Daten auf ihrem PC – und wenn ein Hacker sich Zugang dazu verschafft oder sie stiehlt, könnte das katastrophale Folgen haben. Es wurde zum Beispiel berichtet, dass gestohlene Fortnite-Konten den Dieben einen enormen Gewinn einbringen konnten.

Wie es scheint, werden immer mehr Konten dieses beliebten Spiels in Untergrundforen verkauft. Normalerweise werden solche Konten durch Brute-Force-Verfahren und das Knacken von Passwörtern erbeutet. Während die Spieler also Geld in ihre Spielcharaktere investieren, kann ihr Spiel aufgrund von einfachen oder wiederverwendeten Passwörtern geklaut werden.

Betrüger & Catfishes

Abgesehen von Hackern sind Betrüger und Catfishes ein weitaus größeres Problem bei Online-Spielen. Wenn Sie Online-Spiele spielen, sind Sie Teil einer Gemeinschaft, wobei diese Gemeinschaft nicht unbedingt mit den besten Leuten gefüllt ist. Betrüger in Online-Spielen könnten Ihnen vorgaukeln, dass sie jemand anderes sind. Diese böswilligen Personen könnten Ihre Daten missbrauchen, um Sie zu erpressen oder für andere hinterhältige Zwecke zu nutzen. Immer wieder tauchen Geschichten auf, in denen Menschen in die Falle gelockt wurden, und Sie sollten stets bedenken, dass der Spieler hinter dem Bildschirm möglicherweise nicht die Wahrheit sagt. Achten Sie auf Details wie die Weigerung, einen Videochat zu starten oder sich zu treffen. Das sind die größten Red Flags.

Swatting & Doxxing

Swatting und Doxxing sind zwei sehr beängstigende, aber wahre Vorkommnisse im Online-Gaming. Swatting (vom eng. SWAT-Team) bedeutet, dass jemand einen Scherzanruf bei den Notdiensten macht, die dann voll ausgerüstete Spezialeinheiten zur Adresse der Zielperson schicken. Meistens wird in den Anrufen behauptet, dass sich an der Adresse eine entführte Person aufhält. Swatting ist nicht nur extrem gefährlich – es ist auch illegal. Deshalb bekommen die Täter, wenn sie erwischt werden, jede Menge Ärger. In der Regel handelt es sich bei den Tätern um Teenager, die Videospiele spielen.

Solange Sie Ihre Adresse vor böswilligen Personen schützen, sollte alles in Ordnung sein. Doxxing (vom engl. dox, d.h. der Abkürzung für ‚documents‘) hingegen ist eine noch gefährlichere Sache als Swatting. Doxxing liegt vor, wenn jemand Ihre vollständigen persönlichen Daten, einschließlich Ihrer Adresse, an die Internetgemeinschaft weitergibt. Danach können viele beunruhigende Ereignisse folgen, einschließlich Swatting.

Sicherheitsvorkehrungen

Bei so vielen Gefahren, die in der Online-Gaming-Landschaft lauern, gibt es einige Schutzmaßnahmen, mit denen Sie sicherstellen können, dass Sie beim Spielen in Sicherheit sind. Im Folgenden stellen wir Ihnen zwei praktische Möglichkeiten vor, wie Sie sich schützen können.

Installieren Sie ein VPN, um Ihre Verbindung zu schützen

Ein VPN ist vielleicht eine der besten Sicherheitsmaßnahmen, auf die Sie beim Spielen zurückgreifen können. Was ist VPN? Ein VPN verschlüsselt nicht nur den gesamten Internetverkehr, was ihn praktisch hackersicher macht, sondern es verschlüsselt auch Ihre IP-Adresse.

Wenn also jemand versucht, Ihren ungefähren Standort herauszufinden, wird er nicht in der Lage sein, Ihre tatsächliche physische Adresse zu ermitteln. Ein VPN ist ein fantastisches Werkzeug, wenn Sie Ihre Sicherheit beim Online-Gaming erhöhen wollen. Es bietet viele Vorteile, wie z.B. die Freischaltung von länderübergreifendem Netflix und Torrenting, Schutz vor bösartigen Links und einen 24/7-Kundensupport, wenn Sie Probleme haben.

Regeln für verantwortungsvolles Online-Spielen

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihnen wirklich nichts beim Zocken geschehen kann, haben wir einige Regeln aufgestellt, die Sie befolgen sollten.