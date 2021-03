Sherlock Holmes Chapter One Trailer gibt einen Einblick ins Game

Sherlock Holmes Chapter One (c) Frogwares

Für diejenigen, die mehr von den Detektivabenteuern des Sherlock Holmes sehen möchten, wurde von den Entwicklern Frogwares ein brandneues Gameplay enthüllt, das einen Teil von Sherlock Holmes Chapter One Trailer enthüllt.

In einem Enthüllungs-Trailer im letzten Jahr feierte Sherlock Holmes Chapter One endlich ein Comeback und wurde der Welt präsentiert. Chapter One ist das erste neue Sherlock Holmes-Spiel von Frogwares nacht The Devil’s Daughter aus dem Jahr 2016. Schauen wir uns an, was den Detektiv diesmal erwartet, und werfen wir einen ersten Blick auf das Gameplay des Games.

Der Trailer beginnt mit einem atemberaubenden Blick über die Mittelmeerinsel aus dem 19. Jahrhundert, der nur einen Vorgeschmack auf einige der atemberaubenden Umgebungen bietet, die Spieler auf ihrem Abenteuer zu sehen bekommen werden. Der 21-jährige Sherlock sucht nach Hinweisen um den Tod seiner Mutter aufklären zu können. Dies ist eine erfrischende Abwechslung zu den ansonsten in nebelgefüllten und trostlosen Straßen Londons, an die wir eher von vorherigen Titeln gewöhnt sind.

Da es sich um einen Krimi-Titel handelt, dauert es natürlich nicht lange, bis die Spieler in eine Art Drama verwickelt werden, in dem wir Leute beobachten. Wir sehen auch einige Detektivaktionen, als Sherlock nachforscht und nach Hinweisen sucht. Seltsamerweise sehen wir Holmes aus irgendeinem Grund in mehr Kämpfen als üblich, was ein bisschen seltsam ist, aber dennoch sieht das Spiel verlockend aus.

Wir sehen auch einen kurzen Clip darüber, wie die Anpassung im Spiel funktioniert, aber noch nichts zu ausführliches. Es gibt fünf Hauptquests im Spiel und 30 Nebenquests, die durch eine fortlaufende Geschichte verbunden sind. Der Entwickler sagt, dass es ungefähr 12 bis 15 Stunden dauern wird, bis die Hauptgeschichte fertig ist und ungefähr 40 bis 50 Stunden, um alles zu erleben was das Spiel zu bieten hat.

Laut Frogwares soll Sherlock Holmes Chapter One irgendwann in diesem Jahr, 2021, für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X / S veröffentlicht werden.