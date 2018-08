Es war einmal… Shenmue stellte zur Jahrtausendwende das ehrgeizigste und imposanteste Videogame aller Zeiten dar. Mit einer Vielzahl an Möglichkeiten im eigens genannten „F.R.E.E.“-Genre betrat man eine realistische Welt. Doch heute…

Was vor fast 20 Jahren einen „Wow-Flieg-um-Effekt“ auslöste haut heute nicht einmal mehr die Fliege um, wenn sie schon am Klatscher sitzt. Beide Games in der HD-Collection, also Shenmue 1 und Shenmue 2, benötigen gerade einmal 50GByte Speicherplatz am System bei der Download-Version. Es werden „nur“ 10,35 GByte auf der Festplatte benötigt, was von der Produktseite des PlayStation Stores ausgeht, wenn man die Retail-Version besitzt.

Aber was sagen schon Dateigrößen wirklich aus? Für alle die Shenmue damals auf der Dreamcast und später auch auf der Xbox (die Erste) NICHT gespielt haben, sollten es jetzt tun. Damit man bei Shenmue 3 Bescheid weiß, welches erst 2019 erscheinen wird!

Shenmue 1 und Shenmue 2 HD erscheinen am 21. August für PlayStation 4, Xbox One und PC.