Square Enix hat bekannt gegeben, dass sie mit NVIDIA zusammen arbeiten werden, um Shadow of the Tomb Raider auch auf dem PC veröffentlichten zu können.

Diese enge Zusammenarbeit sorgt für maximale Performance bei den weltweit erhältlichen Grafikkarten der NVIDIA GeForce GTX 10-Serie. Auch bereits bei Rise of the Tomb Raider haben Square Enix unf NVIDIA zusammen gearbeitet.

Crystal Dynamics und Eidos-Montréal kooperieren desweiteren für die PC-Version von Shadow of the Tomb Raider mit dem bekannten Entwicklungsstudio Nixxes Software.

Nixxes Software übernimmt als erfahrenes Team in Sachen Tomb Raider die Umsetzung von Laras größtem Abenteuer für den PC. Das Studio verfügt über immense Erfahrung und hat bereits an Square-Enix-Hits wie Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider und Deus Ex: Mankind Divided gearbeitet.

Release das Games ist für den 14. September auf PC, PlayStation und Xbox One angesetzt.

