Nur noch einen Monat bis zur Veröffentlichung von Square Enix’s Shadow of the Tomb Raider, dem letzten Eintrag in der neu gestarteten Tomb Raider-Reihe seit dem Jahr 2013.

Es ist ein kurzer Trailer, welcher uns Reichweite, Nahkampf und natürlich Stealth zeigt. Es sieht so aus, als wäre der Kampf meistens so unterhaltsam wie in den vorherigen zwei Spielen der Serie, also gibt es an dieser Front nichts zu befürchten. Keine Experimente mehr!

Es sieht aber auch ganz so aus, als würde die „Umwelt“ noch mehr ins Gameplay integriert. Lara nimmt einen Efeubusch als improvisierte Deckung. Sieht gut aus!

Shadow of the Tomb Raider startet am 14. September für PlayStation 4, Xbox One und PC.