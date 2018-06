Square Enix und Eidos Montreal veröffentlichten ein neues Shadow of the Tomb Raider- Video mit dem Senior Technical Artist Martin Palko.

In dem Video spricht Palko kurz über die Arbeit zur Verbesserung der visuellen Effekte des Spiels, einschließlich Wasser, Öl, Feuer und Rauch. Das Interessanteste ist, dass wir nicht nur davon erzählt bekommen, sondern wir sehen sie auch in der Engine-Umgebung.

Das Ziel des Teams ist es, realistisch zu sein, und zu diesem Zweck verwenden sie reale physikalische Formeln. Zum Beispiel wird die Farbe des Feuers durch die Temperatur der Flamme bestimmt.

Kauftipp:

Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition [inkl. Season Pass] - [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 84,99 bestellen

Shadow of the Tomb Raider erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4.