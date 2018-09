Da dürfte sich Square Enix wohl sehr freuen: Shadow of the Tomb Raider hat sich in nur 72 Stunden nach dem Release schon 100.000 mal verkauft. Damit erhält es den „golden Sales Award“ des Game-Verbands.

Das ist allerdings nicht sehr verwunderlich, angesichts der Tatsache, dass das Spiel einiges zu bieten hat. Alle Details zum Spiel, und wie viel genau es zu bieten hat, lest ihr am besten in unserem Spieletest.

Kauftipp:

Übrigens habt ihr im Rahmen einer Deutschland-Tour noch bis zum 2.Oktober 2018 Zeit das Spiel ausführlich auf Xbox One X anzuspielen. Alle Infos zu den Tour-Stationen findet ihr hier.