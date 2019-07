Während Videospielsammler ihre Sammlung auf seltene Spiele und Cartridges ausweiten, von denen angenommen wird, dass sie für immer verloren sind, kann man in der Tat auf einzigartig hohe Preise stoßen. Es ist zwar nicht allzu häufig, dass Videospiele in den Bereich von Zehntausenden von Dollars einbrechen, aber dies hat normalerweise einen guten Grund. Ein typisches Beispiel: Ein längst vergessenes Atari 2600-Spiel ist bei eBay wieder aufgetaucht. Der Preis ist „umwerfend“.

Das Spiel ist Extra Terrestrials, ein Titel, der 1983 von einer kanadischen Firma namens Skill Screen Games entwickelt wurde. Was das Spiel so besonders macht, ist seine Seltenheit, denn es wurden nur etwa 100 Exemplare hergestellt. Laut dem Verkäufer ist dies das einzige Mal, dass das Spiel jemals für eine private Auktion angeboten wurde. Alle anderen derzeit bekannten Exemplare werden in Museen aufbewahrt. Aus diesem Grund wird das Spiel nicht billig. Der Verkäufer listete das Spiel mit einem „Sofort-Kaufen“ -Preis von 90.000 US-Dollar auf, ein gutes Stück mehr als Stadium Events für NES, das vor 2 Jahren für 42.000 US-Dollar verkauft wurde und einst den Rekord für den teuersten Spieleverkauf hielt (via Kotaku.com). Dieser wurde jedoch vor 5 Monaten von einem NES-Game überboten. Dazu später mehr.

Extra Terrestrials erschien kurz nach dem Absturz der Videospiele im Jahr 1984, als die Distributoren aufgrund der geringen Nachfrage nicht bereit waren, neue Spiele auf den Markt zu bringen, nachdem eine Flut von schlechten Spielen auf den Markt gekommen war. Stattdessen verkaufte das Team hinter Extra Terrestrials das Spiel von Tür zu Tür, um die Verluste zu verringern. Insbesondere dieses Exemplar befindet sich in einem „akzeptablen“ Zustand, obwohl es den beigefügten Fotos zufolge nicht allzu rau aussieht.

Der Rekordhalter

Es wird interessant sein zu sehen, wie lange es dauert, bis sich das Spiel verkauft. Eine ungeöffnete Version von Super Mario Bros. (NES) wurde kürzlich für 100.000 US-Dollar verkauft (via arsTechnikca). Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis dieses Spiel einen Käufer findet. Während einige denken, dass es für manche lächerlich ist, so viel Geld für ein Videospiel auszugeben. Sammler, die ernsthaft einen Kauf in Betracht ziehen würden, gibt es sicher.

Es ist unmöglich zu sagen, welches lange verlorene Spiel als nächstes auftauchen wird, aber es wird mit ziemlicher Sicherheit irgendwann etwas geben. Dieses Preisschild macht Extra Terrestrials zu einem der teuersten Atari-Spiele aller Zeiten, aber es gibt immer noch einige, die einen noch höheren Wert haben.