SEGA verkauft Amplitude Studios an die eigenen Teammitglieder

Amplitude Studios, bekannt für erfolgreiche Strategiespiele wie die ENDLESS-Reihe und HUMANKIND, hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Unabhängigkeit gemacht. SEGA hat das Studio an Mitglieder des eigenen Teams verkauft, wodurch Amplitude Studios nun wieder ein unabhängiges Unternehmen ist.

In einer offiziellen Erklärung betonte Romain de Waubert de Genlis, Gründer von Amplitude Studios, die Bedeutung dieser Entscheidung: „Unser Studio wird von starken und bedeutenden Franchises unterstützt, und unser Team ist bestrebt, die besten Spiele zu entwickeln. Mit unseren umfangreichen Erfahrungen in der Entwicklung von Strategiespielen und zwei spannenden Titeln in Arbeit sind wir zuversichtlich, dass wir den Spielern ein herausragendes Erlebnis bieten können. Diese Entscheidung ermöglicht es uns, flexibler zu agieren und weiterhin die Vision zu gestalten, die von Anfang an die unsere war. Dadurch können wir die Grenzen überschreiten und unserer Community näher denn je sein.“

Amplitude Studios, das seit acht Jahren unter dem Dach von SEGA operierte, kehrt damit zu seinen Indie-Wurzeln zurück. Die enge Zusammenarbeit mit SEGA war laut de Waubert de Genlis eine wertvolle Erfahrung: „Teil der SEGA-Familie zu sein und mit ihrem Team in den letzten acht Jahren zusammenzuarbeiten, war eine unglaubliche Reise. Wir haben so viel gelernt, sind auf eine Weise gewachsen, die wir uns nie hätten vorstellen können, und haben großartige Freunde auf dem Weg gefunden. Da sich unsere Wege nun in verschiedene Richtungen entwickeln, trennen wir uns im besten Einvernehmen und werden sie weiterhin anfeuern, während sie neue und aufregende Herausforderungen angehen.“

Mit dem Schritt in die Unabhängigkeit will Amplitude Studios den Fokus wieder stärker auf Kreativität, Innovation und die enge Zusammenarbeit mit der Community legen. Diese Werte haben das Studio seit seiner Gründung geprägt und werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.

Zurück zu den Wurzeln

Das Team von Amplitude Studios dankte seiner Community für die Unterstützung und zeigte sich optimistisch für die Zukunft: „Mit der Rückkehr zu unseren Indie-Wurzeln kehren wir zu dem zurück, was uns antreibt: Kreativität, Innovation und enge Zusammenarbeit mit unserer Community. Diese Werte haben uns von Anfang an geprägt und werden den Weg in diesem spannenden nächsten Kapitel weisen. Danke, dass ihr uns auf jedem Schritt des Weges begleitet habt! Auf einen neuen Anfang und auf all die großartigen Dinge, die wir gemeinsam schaffen werden.“

Mit zwei spannenden neuen Titeln in der Pipeline und einer klaren Vision für die Zukunft sieht Amplitude Studios optimistisch in die kommenden Jahre. Die Unabhängigkeit gibt dem Team die Freiheit, seine Projekte nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und die Spieler mit innovativen und fesselnden Erlebnissen zu begeistern.