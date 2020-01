Sea of ​​Thieves ist offiziell Microsoft’s “erfolgreichste neue Spieleserie” dieser Xbox-Generation

Sea of Thieves - (C) Rare, Microsoft

Sea of ​​Thieves hat seit seiner Veröffentlichung im März 2018 mehr als 10 Millionen Spieler angezogen. Es war einer der ersten großen Microsoft-Titel, die am Tag der Veröffentlichung beim Xbox Game Pass veröffentlicht wurde und als erfolgreichste neue Spielemarke dieser Xbox-Generation gilt.

Jänner-Update: Mehr als 10 Millionen Spieler.

Erfolg durch Xbox Game Pass.

Rare: Alle geplanten Verkaufserfolge erzielt.

Microsoft hat zugegebenermaßen Probleme damit, einen Original-Hit dieser Generation auf der Skala von Gears of War zu produzieren, aber es ist immer noch ein bemerkenswertes Erfolg für Sea of ​​Thieves. Wie im Juni 2019 in Inside Xbox angekündigt, sind es 8,4 Millionen. Dies gilt sowohl für Premium-Spieler als auch für Spieler, die über den Xbox Game Pass angemeldet sind. Nun sind es 10 Millionen! Die Nachricht kommt kurz vor dem Community-feiernden Januar-Update von Sea of ​​Thieves, Legends of the Sea , das am 15. Januar startet.

“Mit diesem Update werden nicht nur unsere Community und ihre Geschichten gefeiert”, heißt es auf der offiziellen Website von Microsoft. Logge dich zwischen dem 15. und 22. Januar in das Spiel ein und fordern ein kostenloses benutzerdefiniertes Segel und ein spezielles neues Emote an.“

Sea of ​​Thieves verzeichnete laut Marktforschungsgruppe SuperData im Startmonat 283.000 aktive Benutzer auf dem PC, verglichen mit 1,7 Millionen auf der Xbox One. Microsoft gab bekannt, dass es bis Juli 2018 fünf Millionen Spieler erreichte. Dann haben wir den Stand von 8,4 Millionen im Juni letzten Jahres erreicht, heute sind es 10 Millionen.

Viele Gamer durch die kostenlose Testversion von Xbox Game Pass

SuperData gab an, dass “mehr als die Hälfte” der Spieler, die das Spiel über das Startfenster gespielt haben, während des Startmonats eine kostenlose Testversion von Xbox Game Pass erhalten haben, aber Sea of ​​Thieves hat sich immer noch gut verkauft. Der Produzent Joe Neate sagte auf der E3 2018: „Wir haben alle unsere geplanten Verkaufszahlen übertroffen.“ Am ersten Tag erreichten sie Ziele, die sie bis Ende Juni nicht erwartet hatten. Er sagt, “es war faszinierend”.

Sea of Thieves ist jetzt für den Xbox Game Pass verfügbar.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.