Games Playstation Rückschlag für alle Fans: The Last of Us II befindet sich noch nicht in „Vollproduktion“ 6/08/2017 @ 07:27

Das als ursprünglich DLC geplante Uncharted: The Lost Legacy nimmt die Ressorcen des Studios derzeit voll ein. Aus diesem Grund kann sich Naughty Dog nicht voll auf The Last of Us II konzentrieren und befindet sich daher nicht in Vollproduktion!

Was heißt das?

Communications Director Arne Meyer und Uncharted: The Lost Legacy Creative Director Shaun Escayg erklären gegenüber der Daily Star das derzeit das gesamte Team mit dem Uncharted-Ableger beschäftigt ist. Und die Verzögerung geht weiter. Wie die beiden erklären gehen die meisten Mitarbeiter nach der Fertigstellung von Uncharted: The Lost Legacy auf Urlaub und werden sich erst danach wieder mit The Last of Us II beschäftigen.

Jedoch befindet sich The Last of Us II schon eine Weile bei Naughty Dog in Entwicklung. Mit einem Releasedatum können wir dennoch erst frühestens 2018 rechnen, wenn nicht sogar 2019.

