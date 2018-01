Rocket League hat weltweit 40 Millionen Gamer!

Seit Anfang August konnte Rocket League weitere 6 Millionen Gamer begeistern und durchbricht somit weltweit die 40 Millionen-Marke!

Im November diesen Jahres erschien das „Autosportphänomen“ auch für die Nintendo Switch. Nicht schlecht für ein Game, welches zu seinem Start im Juli 2015 eigentlich wenig Beachtung gefunden hat.

Rocket League now has 40 MILLION players worldwide! Thank you to our ever-growing community for helping us start the new year with such a fantastic milestone. pic.twitter.com/8UJQLSlECF

— Rocket League (@RocketLeague) 2. Januar 2018