Horror-Schock für Roblox! Spiele-Plattform ist offline – Total-Ausfall

Roblox - (C) Roblox Corporation

Was ist los mit Roblox? Warum ist Roblox offline? Immer mehr Spieler stellen sich diese Frage, nachdem sie die beliebte Spieleplattform starten möchten. Auf Twitter hält Roblox Corporation, der Entwickler, die Fans am Laufenden. Und es sieht gut aus, dass die Plattform bald wieder online ist.

In einem am 29. Oktober veröffentlichten Tweet sagte der offizielle Roblox-Account: „Wir wissen, dass Sie derzeit Probleme mit Roblox haben. Es tut uns leid und wir arbeiten hart daran, die Dinge wieder normal zu machen.“ Vor aktuell 12 Stunden gab es eine wichtige Nachricht des Entwicklers, auf die Spieler hoffen können.

Advertisment

“Wir glauben, dass wir eine zugrunde liegende interne Ursache für den Ausfall identifiziert haben. Wir sind dabei, die notwendigen Engineering- und Wartungsarbeiten durchzuführen, um Roblox so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen. Danke für Ihre Geduld”, so der Roblox-Twitter-Account.

„Wir machen immer noch Fortschritte beim heutigen Ausfall. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. Wir entschuldigen uns noch einmal für die Verzögerung.”

“Wir wissen, dass dieser Ausfall nicht mit bestimmten Erfahrungen oder Partnerschaften auf der Plattform zusammenhängt.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Roblox.com: Bald zurück

Aktuell führt die offizielle Webseite, roblox.com, auf ein Bild, mit der Aufschrift: “Wir machen die Dinge noch großartiger. Bald zurück.”

Der Ausfall schlägt sich ordentlich ins Gewicht, immerhin hat die Spieleplattform Roblox über 42 Millionen aktive tägliche Nutzer und etwa 200 Millionen monatliche Nutzer. Gerade bei Kindern ist der Titel äußerst beliebt. Im März 2021 ging Roblox an die Börse. Die Aktie stieg bereits beim Börsengang um 66 Prozent an und trieb die Bewertung jenseits der 50 Milliarden US-Dollar. Mit Börsenkurs vom 29. Oktober 2021 lag die Aktie bei 84,02 US-Dollar, also um 20,55% höher als beim Start im März 2021.

Was ist Roblox?

Roblox ist eine Spieleplattform. Nutzer können darauf Spiele spielen, die andere Nutzer entwickelt haben. Die App ist also eher mehr wie YouTube, als ein Handy-App-Spiel. Roblox wurde von David Baszucki und Erik Cassel entwickelt und 2006 veröffentlicht.