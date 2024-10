Ritual Tides: Horror-Spiel von ehemaligen Rockstar Entwicklern

Vertpaint Studios, ein neues Entwicklerteam bestehend aus ehemaligen Mitarbeitern von Rockstar Games, hat einen Teaser zu seinem ersten Spiel Ritual Tides veröffentlicht. Dieser Horrortitel soll 2025 für PC und später auch für Konsolen erscheinen und könnte dem Entwickler die Chance bieten, sich im Bereich der Horrorspiele einen Namen zu machen. In den letzten Jahren gab es zahlreiche erfolgreiche Horror-Videospiele, darunter Remakes wie Resident Evil 4, Dead Space und Silent Hill 2. Hier geht es zu unserem Game Review zum Remake von Silent Hill 2. Da sowohl Indie- als auch Triple-A-Studios sich an diesem Genre beteiligen, scheint auch Vertpaint Studios daran interessiert zu sein, mit Ritual Tides ein einzigartiges Horrorspiel zu schaffen.

Vertpaint Studios hat über IGN seinen ersten Titel Ritual Tides vorgestellt, der die Spieler in eine düstere Lovecraft-Welt eintauchen lässt, in der sie die Einzelheiten einer grausamen Geschichte entdecken müssen. Auf einer abgelegenen Insel gilt es, die schrecklichen Geheimnisse des Landes zu enthüllen und gegen groteske Gegner und lauernde Gefahren zu bestehen. Während Details zum Gameplay noch nicht bekannt sind, hat Vertpaint Studios erklärt, dass die Spieler zwischen Rennen und Verstecken wählen müssen, während sie eine „fast fotorealistische“ Umgebung erkunden. Ritual Tides könnte mit anderen beliebten Lovecraft-inspirierten Horrorspielen wie Call of Cthulhu und The Sinking City konkurrieren, wenn es im dritten Quartal 2025 für PC erscheint.

Ritual Tides erscheint Mitte 2025 für den PC

Die ersten Artworks und der Enthüllungstrailer von Ritual Tides bieten einen Vorgeschmack auf den kommenden Horrortitel, der von H.P. Lovecrafts Werken inspiriert ist. Skizzenhafte Entwürfe von schattenhaften Figuren schaffen eine Atmosphäre der Intrige und des Unbehagens, während die Stimme aus dem Off betont, dass es „kein Entkommen“ gibt. Die Konzeptgrafiken zeigen ein Dorf auf Klippen mit verlassenen Gebäuden, das vermutlich die Insel darstellt, die als Hauptschauplatz des Spiels dienen wird. Vertpaint Studios hat angekündigt, dass eine Gameplay-Präsentation von Ritual Tides im Februar 2025 erscheinen wird, und reiht sich damit in die Liste der heiß erwarteten Videospielveröffentlichungen des nächsten Jahres ein.