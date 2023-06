Revolution in LoL: Aufstand der Spieler gegen Riot. Ob die Veränderungen auf globaler Ebene nun zu erwarten sind?

WERBUNG

League of Legends - (C) Riot Games

Vor Kurzem überkam die nordamerikanische League of Legends eine förmliche Revolution. Man hatte sonst immer den Eindruck, dass Riot immer eine ausgewogene Politik betreiben hat, die keine Fragen hervorgerufen hat. Jedoch ist etwas nicht planmäßig verlaufen und die Spieler vereinigten sich, um die Hauptliga des LCS-Kontinents zu boykottieren.

Da LoL schon immer zu einer der einflussreichsten und interessantesten Cybersport-Disziplinen gehörte, die auch auf GGBet Österreich vorhanden ist, zogen diese Neuigkeiten sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Zur Zeit bleibt die Frage, ob die Konfliktparteien sich einig werden, noch offen.

WERBUNG

Forderungen der Spieler

Das Ökosystem der Riot-Ligen übt eine teilweise Finanzierung der Partnerteams auf Kosten der Riots aus. Es ist eine ziemlich wichtige Quelle für ein stabiles Einkommen der Clubs, die einen erheiblichen Kostenumfang deckt. Zum Beispiel werden die Spielerlöhne auch aus dieser Quelle ausgezahlt.

Demgemäß haben die Mannschaften die Regeln einzuhalten und die Nachwuchs-Aufstellungen zu unterstützen, die in der Liga der NACL-Aufwärter auftreten.

Die Debatte rund um diese Liga dauerte bereits ziemlich lange, da die Clubs für die nicht profitable Besetzung nicht aufkommen wollten. Letztendlich hat Riot zugestimmt und beschlossen, dass eine B-Besetzung für die Mannschaft nicht verbindlich sein sollte.

Infolge dieses Beschlusses schufen sieben aus zehn LCS-Clubs sie ab, die Profispieler verloren ihre Arbeit, was eine wütende Reaktion hervorrief. Die LCS-Profispieler haben beschlossen, die Liga, die am 1. Juni 2023 in Gang kommen sollte, zu boykottieren.

Außerdem haben sich an Riot mit folgenden Forderungen gewandt:

Einführung des Steigerungs- und Senkungssystems zwischen LCS und NACL, analog zu VALORANT;

Jährliche Finanzierung einer NACL-Mannschaft in Höhe von 300.000 US-Dollar;

Zustimmung zur Zusammenarbeit und Kostenaufteilung;

Garantie eines Vertrags für das kommende Jahr für mindestens 5 Spieler, die in der LCSßFinale gewonnen haben;

Einführung der Regel der Beständigkeit der Besetzung (3 aus 5 Spielern), um die erstrangige Priorität in den Slots der künftigen NACL-Saison zu haben.

Die Rückantwort kam schnell. Riot hob den Roster-Lock auf und erlaubte den Spielern, die streikenden Spieler mit freien Agenten zu ersetzen. Dies sollte einen rechtzeitigen Start der Liga herbeiführen.

Gleichzeitig hob Riot die Anforderungen in Bezug auf den Spielerrang auf und erlaubte das Fernspielen. Dies wurde zu einer Art der Revolution für diese Liga, die sich vor diesem Vorfall ausschließlich al sein Offline-Ereignis positionierte.

In Bezug auf die freien Spieler hat eine Mehrzahl von ihnen diese Gelegenheit links liegenlassen, wodurch sie ihre Parteinahme zeigten. Und die Streikenden hielten den Atem in der Erwartung der Rückantwort von Riot an.

Rückantworten und Kommentare seitens Riot

Als Reaktion auf diese Ereignisse trat Riot mit einer speziellen Ansprache auf. Im ersten Abschnitt des Textes schnitt Riot das Thema der Treue dem Cybersport und ihrer Vorstellungen in Bezug auf den Aufbau der besten Liga an. Danach hat das Unternehmen die Verschiebung der Sommersaison für zwei Wochen angekündigt. Während dieser Zeit haben die Mannschaften und Riot sich einig zu werden, sonst wird die Saison abgesagt werden. In diesem Falle werden die LCS-Mannschaften keine Punkte sammeln und an der Weltmeisterschaft nicht teilnehmen können. Seitens Riot klang diese Entscheidung ziemlich ultimativ, da sie unmittelbar die Werte und Ziele der Spieler betrifft.

Alle fünf oben aufgeführten Forderungen wurden auch von Riot wie folgt kommentiert:

In Bezug auf die Umstellung auf das VALORANT-Modell wird Riot kein Steigerungs- und Senkungssystem einführen, da die Partner für die Slots bereits bezahlt haben. Bei einer Erweiterung der Anzahl der Mannschaften werden die Aufwendungen für sie verringert werden müssen.

In Bezug auf die Garantie der minimalen Verträge für die Spieler, die in der Finale gewonnen haben, stellte sich Riot gegen solche Garantien mit der Begründung, dies würde den Wettbewerb einstellen und die Mannschaften in freier Wahl der Spieler einschränken.

In Bezug auf die Beständigkeitsregel 3/5 glaubt Riot, dass nicht bestimme Spieler, sondern die Clubs selbst die Stabilität gewährleisten, deswegen wird die Politik der Zuordnung der Slots den Organisationen fortgeführt werden.

Betreffend der jährlichen Auszahlungen an die Spieler in einer Höhe von 300.000 US-Dollar hat Riot eine solche Anfrage als lebensunfähig bezeichnet, da dies millionenfache Zuschüsse erfordert. Laut Riot existieren andere ähnliche Ligen problemlos ohne solche großzügige Finanzierung. Anstelle dieses Vorschlags bietet Riot eine einmalige Auszahlung in Höhe von 300.000 US-Dollar an jede Mannschaft. Dies würde eine Abgeltung des Übergangszeitraums darstellen.

In Bezug auf die Erlaubnis einer Zusammenarbeit mit den Filialen und Kostenverteilung war nur dieser Forderung stattgegeben. Laut Riot gibt es bereits die Beispiele solcher Zusammenarbeit und sie wird im weiteren Verlauf auch akzeptiert.

Bis jetzt hörte man diesbezüglich keine Nachrichten oder Erklärungen. Der Spielerverband hat beschlossen, für umfangreiche Verbesserungen zu kämpfen, jedoch sehen wir noch nicht, dass Riot einen Kompromiss eingegangen ist. Im Gegenteil liegt in der Luft die Gefahr, dass das Ausfallen der Sommersaison dem Wunsch, an WORLDS teilzunehmen, ein Ende bereiten würde. Es ist ein echt heikles Thema und die Spieler haben sich kaum vorstellen konnten, dass sie einem solchen Ultimatum begegnen würden.

Zur Zeit bleibt noch etwas Zeit für die Lösung dieser Frage übrig. Es ist schwer vorzustellen, was passieren kann, wenn die Liga auch Mitte Juni nicht startet. Jedoch rief diese Revolution einen interessanten Präzedenzfall und veranlasste andere Spieler, Ligen und Cybersport-Disziplinen, über ihre gegenwärtige Lage und Zukunft nachzudenken.

Trotzdem behält LoL ihre Positionen, also verfolgen Sie andere Turniere, machen Sie Ihre Einsätze und warten Sie auf ihre Favoriten bei WORLDS.