Resident Evil Requiem: Porsche schickt Leon zum Fahrsicherheitstraining mit Patrick Long

Porsche hat auf die skeptischen Reaktionen der Resident Evil Community reagiert. Nachdem der Trailer zu Resident Evil Requiem Leon S. Kennedy am Steuer eines Porsche Cayenne Turbo GT zeigte, zweifelte die Community sofort an der Überlebensfähigkeit des Fahrzeugs. Die Kommentare waren einhellig: Leon und Fahrzeuge, das endet nie gut. Porsche nahm die Bedenken ernst und veröffentlichte ein Video, das Leon, gespielt von Cosplayer Lacy James, beim Fahrsicherheitstraining mit Porsche Legende Patrick Long zeigt.

Warum die Community skeptisch ist

Leons Geschichte mit Fahrzeugen ist katastrophal. In Resident Evil 2 rast er fast sofort in einen Zombie. In Resident Evil 4 stürzt er mit einem Jetski ab. In Resident Evil 6 crasht er mit einem U-Boot. Die Liste ließe sich fortsetzen. Kein Transportmittel überlebt lange, wenn Leon in der Nähe ist. Die Kommentare unter dem Trailer reflektieren genau das. Ein User schrieb: Dieser Porsche überlebt nicht das ganze Spiel. Ein anderer meinte: Leon crasht den garantiert mit 120 km/h von einer Klippe. Die Community kennt ihre Pappenheimer.

Porsche entschied sich, diese Sorgen nicht zu ignorieren, sondern direkt darauf einzugehen. Das Marketing Team erkannte das Meme Potenzial und nutzte es. Statt defensiv zu reagieren, wurde der Humor aufgegriffen. Das Ergebnis ist ein Video, das sowohl unterhaltsam als auch clever ist. Leon bekommt Fahrstunden von einem echten Profi. Die Botschaft ist klar: Wir vertrauen Leon. Ob das reicht, um den Cayenne heil durch das Spiel zu bringen, bleibt abzuwarten.

Patrick Long als Fahrlehrer

Patrick Long ist kein gewöhnlicher Fahrlehrer. Der US Amerikaner ist eine Ikone im Langstreckenrennsport. Er gewann die 24 Stunden von Le Mans, die 12 Stunden von Sebring und die 24 Stunden von Daytona. Seine Karriere bei Porsche erstreckt sich über zwei Jahrzehnte. Im Video zeigt Long Leon, wie man den Cayenne Turbo GT richtig durch Kurven driftet. Die Szenen wurden auf einer echten Rennstrecke gedreht. Leon sieht dabei überraschend kompetent aus. Am Ende des Videos driftet er erfolgreich.

