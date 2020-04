Resident Evil 3 verkauft fast 190.000 Stück in der Startwoche in Japan – Famitsu

Videogame-Charts aus Japan - Brandaktuell auf DailyGame

Laut der Famitsu hatte Capcoms Resident Evil 3 in der Eröffnungswoche eine sehr starke Performance in Japan. Das Remake verkaufte laut dem geschätzten Verkauf der Veröffentlichung vom 30. März bis 5. April 2020 satte 189.490 Einheiten im Einzelhandel. Die Schätzungen umfassten die reguläre Veröffentlichung und die Z-bewertete Version des Spiels.

So beeindruckend es auch ist, dies war nicht genug, um Nintendos Animal Crossing: New Horizons zu entthronen. Trotz der Markteinführung vor einigen Wochen verkaufte das Nintendo Switch-Spiel für diese Woche schätzungsweise 423.367 Einheiten im Einzelhandel. Dies bringt seinen Gesamtumsatz auf Lebenszeit in Japan auf 3.031.784, was selbst ohne Berücksichtigung des digitalen Umsatzes ziemlich verrückt ist.

In Bezug auf die Hardware verkaufte die Nintendo Switch-Familie pro Woche etwa 155.000 Einheiten. Die PS4 schaffte ungefähr 19.000 verkaufte Einheiten pro Woche, wobei das Basis-Modell mehr als doppelt so stark ist wie die Pro-Variante.

Software Charts:

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 423,367 (3,031,784) [PS4] Resident Evil 3 (Z Version inkludiert) (Capcom, 04/03/20) – 189,490 (Neu) [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 18,333 (94,331) [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 17,340 (79,911) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14,171 (2,855,101) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,257 (3,635,531) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 11,017 (3,553,541) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version inkludiert) (Microsoft, 06/21/18) – 9,045 (1,340,884) [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo, 03/06/20) – 8,556 (226,950) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 8,496 (753,623)

Hardware Charts: