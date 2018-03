Square Enix hat endlich den Release von Shadow of the Tomb Raider bekannt gegeben.

Der neuste Teil der Reihe erscheint noch dieses Jahr am 14. September für PlayStation 4, Xbox One und PC. Mehr ist noch nicht bekannt. Laut Square Enix sollen weitere Informationen zu Shadow of the Tomb Raider am 27. April veröffentlicht werden.

Allerdings wurde bereits ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch oben im Artikel anschauen könnt.