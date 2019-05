Share on Facebook

Der Release des JRPG Arc of Alechemist für die PlayStation 4 wurde von Idea Factory International offiziell auf den Winter verschoben.

Eigentlich sollte das Spiel diesen Sommer in Amerika und Europa erscheinen. Der Publisher verschob den Release nun in den Winter diesen Jahres. Dabei wird es im Amerika nur als digitales Exemplar erscheinen. In Europa dagegen erhält es als digitale Version, als auch als Retail.

Betrete die Wüste auf der Suche nach dem Schlüssel, um die Menschheit zu retten – eine Große Macht. Quinn Bravesford führt ihre Soldaten ihres Reiches gegen eine Gruppe feindlicher Nationen in den Kampf. In einem Jahr sagte der König, er würde ein großangelegtes Untersuchungsteam in die Wüste der Anfänge schicken.

Ihre Aufgabe ist es die Kugeln zu finden, die den Lunagear vervollständigen und somit eine Macht freisetzten zu können, die die Menschheit retten soll. Doch ihre Truppe ist nicht die Einzige, die sich auf die suche nach dieser Kraft gemacht hat.