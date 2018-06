Bandai Namco kündigte den Release von Code Vein an, welches am 28. September für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Zusätzlich wird es für das Spiel eine die Standard- und Collector’s Edition geben. Die Collector’s Edition beinhaltet das Basisspiel für PlayStation 4 oder Xbox One sowie eine exklusive, 17 cm große Figur des Charakters Mia Karnstein. Außerdem sind digitale Inhalte wie der Soundtrack, ein digitales Artbook und das Ingame-Anpassungsset „Unersättlicher Blutdurst“ für alle Charaktere enthalten.

Außerdem wird es Vorbesteller Boni geben. Dabei handelt es sich um das Crossover Waffenpaket „Code Vein X God Eater“. Ebenfalls dabei ist die „Venous Claw“-Waffe und ein Accessory Set.

Kauftipp:

Code Vein bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen