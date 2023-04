Release Datum für Charade Maniacs wurde bekannt gegeben

Charade Maniacs (c) Idea Factory

Charade Maniacs ist ein Otome Game von Otomate und Idea Factory entwickelt wird. Neben einigen anderen Titel des Genre, wurde nun auch für dieses Spiel der Release festgesetzt. Das Nintendo Switch Spiel soll am 27. Juni auf den Markt kommen.

Die Story dreht sich um Hiyori Sena die von einer mysteriösen Gestalt entführt wird. Diese bringt sie zusammen mit neun anderen Entführten in eine fremde Welt, die Arcadia heißt. Alle müssen “Dramen” spielen, um eine Chance zu haben, zu entkommen, während sie gleichzeitig die Fallen eines Verräters vermeiden müssen. Führe deine Nachforschungen durch, um nach Hinweisen zu suchen. Von der Autorin von Psychedelica of the Black Butterfly und der Illustratorin von Norn9.

Key-Features von Charade Maniacs