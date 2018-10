Rockstar Games veröffentlichte heute ein neues Gameplay-Video zu Red Dead Redemption 2.

Das Video beleuchtet alle möglichen ruchlosen Aktivitäten, denen Arthur und die Van-der-Linde-Gang in dieser komplexen, lebendigen und extrem gefährlichen Welt nachgehen können.

Dazu zählen Zugüberfälle, Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gangs und Outlaws, die Flucht vor gewieften Gesetzeshütern und viele weitere. Außerdem werfen wir auch einen Blick auf das neue und erweiterte Dead-Eye-System.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 (PRO) und Xbox One / Xbox One X.