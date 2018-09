Red Dead Redemption 2 ist wahrlich ein erstaunliches Game. Nicht nur das wir mit dem Western-Epos eine wahrscheinlich filmreife Story präsentiert bekommen, wir bekommen auch eine lebendige Tierwelt, welche wir so noch nicht gesehen haben werden.

Wie Rockstar verkündet wird die Tierwelt über 200 Arten umfassen. Sei es an Land, in der Luft oder im Wasser. Alle diese Tiere haben ein einzigartiges Verhalten und interagieren auf unterschiedlichste Weise miteinander. Raubtiere kann man beobachten, wenn sie jagen. Einige Tiere wandern alleine durch die Wälder. Und andere werden in Rudeln in der Nacht gemeinsam auf Jagd gehen. Vielleicht sogar auf deinen Charakter.

The diverse habitats and climates of Red Dead Redemption 2 are home to around 200 species of animals, birds and fish, all of which behave and respond to their environment in a unique way. pic.twitter.com/asAB3yTRJB — Rockstar Games (@RockstarGames) 24. September 2018

Die Jagd wird ein wesentlicher Bestandteil des Gameplay’s von Red Dead Redemption 2. So muss Arthur in einer aufwendig gezeigten Animation die Tiere enthäuten und auf seinem Pferd verstauen. Größere Tiere kann das Pferd nicht so einfach tragen und müssen zerkleinert werden. Sobald das Tier ausgenommen ist kann man es entweder ins Lager bringen, um es zu verspeisen, oder in einem Geschäft verkaufen. Schließlich wird Fleisch nicht besser und Kühlschränke gab es damals keine.

Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.