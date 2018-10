Es ist immer wieder schön, wenn man sich untereinander respektiert und Tribut zollt. In diesem Fall machen die Santa Monica Studios und UbiSoft kein Geheimnis daraus, was sie über Red Dead Redemption 2 für eine Meinung haben.

Die ist nämlich durchwegs positiv! Santa Monica Studio, die Entwickler hinter dem PS4-Exklusiv-Titel God of War, feierten letzten Monat den Start von Spider-Man.

Atreus – “Woah Spider-Man, that looks like a cool fight, we should hang out. You really should meet our friend.” Kratos – „BOOOOOY!“ Congrats to @InsomniacGames & @MarvelGames #SpidermanPS4 #BeGreater pic.twitter.com/E5fOKkHP0f — Santa Monica Studio (@SonySantaMonica) 7. September 2018

Jetzt ist das Studio wieder aktiv und gratuliert Rockstar zum Erfolg von RDR2.

Den netten Tweet haben wir euch hier eingeblendet:

When you remembered to preload your copy of #RDR2 ahead of time. Congrats on an incredible launch @Rockstargames pic.twitter.com/ozTnzlenuW — Santa Monica Studio (@SonySantaMonica) 26. Oktober 2018

Aber auch Ubisoft macht nicht halt mit einer netten Grafik den Launch von Red Dead Redemption 2 zu feiern:

Congratulations to the @RockstarGames team on an awesome #RDR2 launch! We’re very much looking forward to naming our horse Phobos! 🐴 🖌️ by @Memento_Gallery pic.twitter.com/QJiDmlquaQ — Assassin’s Creed (@assassinscreed) 25. Oktober 2018

