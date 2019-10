Rainbow Six Siege – Österreicher im Leipziger Finale

Nächster Halt: Clash of Nations. Das österreichische eSports-Team Alpenfestung konnte in einem spannenden Finale das Austrian National für sich entscheiden. Mit 3:1 setzte sich das Team aus Kitzbühel am vergangenen Wochenende im Rahmen der Game City nicht nur eindrucksvoll gegen das Team AYB esports durch, sondern löste zugleich auch das letzte Ticket für den Clash of Nations.





Nach den ersten beiden Maps Kafe Dostoyewski und Club House stand es im Finale noch 1:1 Unentschieden und vor allem auf Club House schien es, als finde AYB esports nach und nach bessere Mittel gegen den sehr guten Beginn des Gegners. In der Folge entschied Alpenfestung allerdings die beiden nächsten Maps Bank und Villa überzeugend zum 3:1 Endstand für sich.



Das große Finale der GSA Nationals powered by XMG findet am 25. und 26. Januar während der DreamHack Leipzig statt. Hier trifft das österreichische Gewinnerteam Alpenfestung auf die Sieger-Teams aus Deutschland (Orgless) und der Schweiz (mYinsanity). Gespielt wird um den Titel des GSA Champions und ein Preisgeld von 30.000 €.



Bei dem Publikum im Wiener Rathaus herrschte während des gesamten Wochenendes eine super Stimmung und alle Fans, die nicht live dabei sein konnten, fieberten über die verschiedenen Livestreams von zu Hause mit den Teams mit. Wer das Finale des Austrian National nicht live verfolgen konnte, kann sich das spannende Match zwischen Alpenfestung und AYB esports unter folgendem Link noch einmal im Re-Live ansehen: