Queen’s Blood kehrt in Final Fantasy 7 Remake Part 3 zurück

Das beliebte Mini-Spiel Queen’s Blood wird in Final Fantasy 7 Remake Part 3 zurückkehren, wie Final Fantasy 7 Rebirth Direktor Naoki Hamaguchi bestätigt hat.

Wie im vorherigen Final Fantasy 7 Remake erweitert Final Fantasy 7 Rebirth die Geschichte und das Universum des originalen PlayStation-Klassikers von 1997 mit zahlreichen neuen Nebenquests und Mini-Spielen. Ein Highlight in Final Fantasy 7 Rebirth ist das virtuelle Kartenspiel Queen’s Blood, das Cloud mit bestimmten NPCs spielen kann. Spieler verwenden Karten, die von den Kreaturen und Shinra-Soldaten aus dem Spiel inspiriert sind, um Felder auf drei Reihen zu erobern. Der Gewinner hat am Ende des Spiels die höchste Punktzahl in mindestens zwei Reihen. Besondere Kartenfähigkeiten ermöglichen verschiedene Strategien und nützliche Kombinationen.

Queen’s Blood ist in Final Fantasy 7 Rebirth sehr populär geworden. Hamaguchi bestätigte kürzlich, dass das Spiel in der nächsten Ausgabe des Final Fantasy 7 Remakes besser denn je zurückkehren wird. Auf der Otakon 2024 Anime Convention in Washington D.C. erklärte Hamaguchi, dass sein Team an einer „überarbeiteten oder sogar verbesserten Version“ von Queen’s Blood arbeitet und er bald mehr Informationen dazu preisgeben wird. Seit dem Erscheinen von Final Fantasy 7 Rebirth im Februar, das begeisterte Kritiken und rekordverdächtige Verkaufszahlen erzielte, haben viele Fans gefragt, ob Square Enix eine reale Version des Kartenspiels produzieren würde. Mehrere Panelmitglieder der Otakon 2024 bezeichneten Queen’s Blood als ihr Lieblings-Mini-Spiel in Final Fantasy 7 Rebirth, eine Meinung, die von vielen Spielern weltweit geteilt wird.

Die Fans wissen noch wenig über die Fortsetzung von Final Fantasy 7 Rebirth, insbesondere wie sie das emotionale Ende des vorherigen Titels erweitern wird. Sicher ist jedoch, dass es zahlreiche neue Mini-Spiele geben wird, die die Spieler vom schweren letzten Kapitel von Clouds Geschichte ablenken werden. Queen’s Blood wird dabei eine zentrale Rolle spielen, und Hamaguchi versprach, bald mehr Details darüber zu veröffentlichen. Auch werden noch neue spielbare Charaktere zu der Truppe dazustoßen, was den Spielern noch mehr Möglichkeiten im Kampf geben ermöglich wird.