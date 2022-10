Puzzle Bobble Everybubble! Ein weiterer Bubble Bobble Ableger kommt!

Ein neuer Bubble Bobble ist in Arbeit! Puzzle Bobble Everybubble! wird von dessen Erfinder Taito entwickelt und von ININ Games veröffentlicht werden. Der Titel soll physisch als auch digital für die Nintendo Switch im Frühling nächstes Jahr erscheinen.

Was wird der Titel neues bieten?

Es wird das erste mal sein, dass ein Bubble Bobble Titel einen Story Modus mit für bis zu vier Spielern gemeinsam, aber auch die Möglichkeit hat in Zweier-Teams gegeneinander zu spielen, haben wird. Dabei wird der Gegner, ob CPU oder Mitspieler mit störenden Bubbles attackiert. Es kann aber auch vom Brett des Gegners Bubbles gelöscht oder dieses mit einer Schwall von Bubbles zugepflastert werden. Hauptsache gemein sein:

Wer wird dabei sein und wo wird das Abenteuer stattfinden?

Dem Artwork nach ist klar wer dabei sein wird und wo das Ganze spiel. Bub, Bob, Pab und Peb sind wieder da, aber auch Bonner, welcher seit dem aller ersten Bubble Bobble das Feindbild der Serie gewesen ist. Besonders fällt Miniroon auf, welche Bub ähnelt.

Der Trailer

Hier der Trailer zu dem kommenden Drachen-Abenteuer; welcher stimmig mit Synthie Tönen und Drachenlauten untermalt ist:

Das ist noch nicht alles!

Wer klassisches Bubble Bobble vermisst hat, für den wird ININ Games auch die SNES Version vom ersten Spin-Off Titel der Reihe Puzzle Bobble beziehungsweise Bust-A-Move physisch limitiert oder als digitalen Download anbieten. Damit wird deutlich was für eine weite Reise die kleinen Drachen hinter sich haben.

Spin-Off Serie

Der Ursprungstitel war der erfolgreiche Arcade-Titel Bubble Bobble aus dem Jahr 1986, welcher eigentlich ein Jump-’n’-Run Abenteuer gewesen ist. Aus dem Franchise wurde 1994 das Spin-Off Puzzle Bobble beziehungsweise Bust-A-Move als Puzzle-Titel entwickelt, aus welchem über 20 Titel auf mehreren Plattformen entstanden sind. Was für ein Erfolgszug einer Spin-Off Serie! Aber auch der Originaltitel hat mehrere Nachfolge bekommen: Rainbow Islands . The Story of Bubble Bobble 2 (1987), Bubble Bobble II (1994) und Bubble Memories – The Story of Bubble Bobble III (1996). Der letzte Teil ist bereits 2019 auf der Nintendo Switch: erschienen Bubble Bobble 4 Friends.

Puzzle Bobble Everybubble! wird im Frühling 2023 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.

Quelle: youtube.com via ININ Games