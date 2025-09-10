PUBG Mobile vs. PC: Zwei verschiedene Spiele mit demselben Namen?

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Naja, nicht unbedingt. Wenn du schon einmal zwischen PUBG Mobile und der ursprünglichen PC-Version hin- und hergesprungen bist, weißt du, dass die Unterschiede weit über die Touchscreen-Steuerung und die Frameraten hinausgehen. Sie mögen zwar den gleichen Namen und das gleiche Schlachtfeld-Chaos haben, aber es sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Spielen.

Was also unterscheidet die mobilen Spieler von den PC-Veteranen? Schauen wir rein und finden es heraus.

Steuerung & Mechanik: Taps vs. Taktik

Als Erstes wird dir auffallen, wie unterschiedlich sich die beiden Spiele anfühlen. Auf dem PC wirkt jeder Schusswechsel härter, technischer und weniger nachsichtig. Du musst den Rückstoß manuell steuern, das Zielfernrohr einstellen, dich um die Ecke lehnen und die detaillierte Ballistik steuern. Auf dem Handy? Da läuft es viel flüssiger und leichter.

PUBG Mobile bietet Funktionen wie Auto-Pickup, Zielhilfe und eine vereinfachte Steuerung, die perfekt für das Spielen unterwegs sind. Dies sind keine Cheats, sondern Anpassungen. Für viele Spieler ist PUBG Mobile daher die ideale Wahl für gelegentliche Matches in der Mittagspause oder beim Pendeln.

Grafik und Leistung: Realismus vs. Geschwindigkeit

PUBG PC ist eine Meisterleistung. Von der Art und Weise, wie sich das Gras in Erangel bewegt, bis hin zur düsteren Beleuchtung in Taego: Das Spiel glänzt auf leistungsstarken Rechnern. Aber mit großartiger Grafik steigen auch die Anforderungen an die Hardware. Um flüssig spielen zu können, brauchst du ein gutes System, und nicht jeder hat Zugang zu einer leistungsstarken GPU.

Bei Mobile geht es vor allem um Optimierung. Natürlich ist es verkleinert, aber die Entwickler haben phänomenale Arbeit geleistet, damit es auch auf Mittelklasse-Handys gut aussieht und läuft. Weniger Texturen und Effekte, aber immer noch die volle Portion Adrenalin.

Außerdem läuft PUBG Mobile in einem zügigeren Tempo. Kürzere Matches, schnellere Blauzonen und mehr Bots, um den Druck zu Beginn des Spiels zu verringern. Es ist wie PUBG im Schnelldurchlauf, und für viele Spieler ist es genau das, was sie wollen.

Spielmodi und Features: Wer hat es besser gemacht?

PUBG Mobile ist überraschend vollgepackt mit Features. Von Metro Royale und dem Payload-Modus bis hin zu sich ständig weiterentwickelnden saisonalen Events hält Tencent das Spiel frisch und wild. Es gibt sogar exklusive Karten und Fahrzeuge, die es nie auf den PC geschafft haben.

In PUBG PC geht es dagegen eher ernsthaft und bodenständig zu. Die Updates sind langsamer, aber ausgefeilter. Die Updates sind seltener, dafür aber ausgefeilter. Das Spiel ist auf Wettkämpfe und hohe Einsätze ausgerichtet, während der Arcade-Stil seltener zum Einsatz kommt. Im Guten wie im Schlechten ist es das „ernstere“ Modell des Spiels.

Willst du also auf Motorrädern mit Flammenwerfern fahren … oder willst du die Kunst des perfekten Kopfschusses beherrschen, während du Kugeln ausweichst?

Community & Esports: Unterschiedliche Welten, gleiche Leidenschaft

PUBG PC hat die globale Battle-Royale-Szene geprägt und seine frühe Fangemeinde mit intensiven Twitch-Momenten und hochkarätigen Turnieren aufgebaut. Aber PUBG Mobile? Es nahm dieses Erbe und ließ es explodieren.

Dank seines Free-to-Play-Modells und der Zugänglichkeit für Smartphones verfügt PUBG Mobile über eine riesige Community, vor allem in Asien, Südamerika und dem Nahen Osten. Die Esport-Szene floriert und der Hype ist unfassbar. PUBG ist nicht mehr das kleine Geschwisterchen, sondern der Hauptdarsteller.

Gleicher Name, anderes Spiel

Ist PUBG Mobile also nur ein verwässerter Ableger? Nein, nicht mal annähernd. Es ist eine Neuinterpretation für eine andere Plattform, mit einem anderen Tempo und für ein viel breiteres Publikum. Der eine legt Wert auf Realismus und Herausforderung. Das andere auf Geschwindigkeit und Chaos. Und beide machen das richtig gut.

Ob du nun ein PC-Purist oder ein Touchscreen-Taktiker bist, eines ist sicher: Das Chicken Dinner schmeckt immer fantastisch.

