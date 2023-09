PS5 Update bringt mehr Barrierefreiheit und Audio Optionen

Damit das neue Headset auch wirken kann!

Sony hat das Systemsoftware Update für September 2023 für die PS5 veröffentlicht, das neue Zugänglichkeits- und Audiofunktionen für die Konsole einführt. Der neueste Patch erweitert auch die Auswahl an hochwertigen SSDs, die in der PS5 installiert werden können.

Ein PS5 Beta-Update, das im Juli veröffentlicht wurde, diente als Vorläufer für diese Veröffentlichung. Dieses Paket brachte Unterstützung für SSDs mit größerer Kapazität und die Möglichkeit, zwei DualSense-Controller als einheitliche Eingabequelle für Zugänglichkeitszwecke zu verwenden, unter anderem.

Nach etwa sechs Wochen Testphase sind beide Funktionen jetzt in der neuesten stabilen Version des PS5-Betriebssystems verfügbar.

Das neue PS5 Update verbessert mehrere Bereiche

Konkret ermöglicht das September 2023 Update den Benutzern, ihren PS5 Speicherplatz mit einer M.2 SSD um maximal 8 TB zu erweitern, im Vergleich zu den ursprünglichen 4 TB. Da die Konsole selbst über etwa 825 GB nichtflüchtigen Speicher verfügt, sollte die Möglichkeit, die Kapazität um das Zehnfache zu erhöhen, sie zukunftssicherer machen. Dies ist jedoch derzeit eine kostspielige Angelegenheit, da 8 TB M.2 SSDs im Bereich von 1.000 US-Dollar verkauft werden, was doppelt so teuer ist wie die reguläre PS5.

Das neueste System Update für die PS5 verfeinert auch ihre sozialen Funktionen. Spieler können jetzt Freunde in eine private Party einladen, ohne eine neue Gruppe zu erstellen oder sie einer bestehenden hinzuzufügen. Nach diesem neuesten Patch können sowohl offene als auch geschlossene Partyeinladungen an Gruppen gerichtet werden, nicht nur an Einzelpersonen.

Die PS5-Party-Benutzeroberfläche wurde ebenfalls überarbeitet, wie durch die Hinzufügung von Share Screen-Vorschauen hervorgehoben wird, die neben den hervorgehobenen Namen der beitretbaren Freunde auftauchen, noch bevor der Spieler sich mit ihnen verbindet. In Bezug auf soziale Sitzungen kennzeichnet das Freunde-Tab jetzt deutlich Online-Freunde, die an einer beitretbaren Aktivität teilnehmen.

Auch informativere Game-Hilfekarten sind Teil des Pakets und ermöglichen es den Spielern, ihre abgeschlossenen, verfügbaren, laufenden und kommenden Aktivitäten zu überblicken. In der Zwischenzeit wurde das Einstellungsmenü um einen umfassenden Abschnitt “Discover Tips” erweitert, sowie die Möglichkeit, den Piepton der PlayStation 5 stummzuschalten.

Benutzer in den USA und Großbritannien haben jetzt auch Zugang zu verbesserten Sprachbefehlsoptionen, einschließlich der Möglichkeit, nach dem Aufwecken der Konsole mit dem Satz “Hey, PlayStation” nach “Hilfe” oder “Was ist neu” zu fragen.

Schließlich fügt das September 2023-Update auch die Unterstützung für PS Remote Play für ausgewählte Android TV-Geräte hinzu. Die Erweiterung beschränkt sich auf die 4K-Variante des Chromecast mit Google TV und den Bravia XR A95L, Sonys Premium-OLED-Fernseher. Der Gaming-Gigant plant, diesen Patch durch ein weiteres umfassendes Update für die PS App für Android und iOS zu ergänzen, das noch vor Ende September veröffentlicht werden soll.

PS5 September 2023 System Software Update Patch Notes: