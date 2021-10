PS5 SCUF Controller kommt nächstes Monat

PS5 DualSense Controller in schwarz

Verzögerungen und Verschiebungen von Releases sind in der Welt der Technologie generell nicht neu. Games und Konsolen leiden sehr oft unter dieser Praxis. Gerade aktuell ist es mit all den Regelungen und Maßnahmen weltweit schwierig, zeitgerecht zu liefern. Die Firma SCUF hat so erst im Sommer das Release der PS5 Controller verschoben. Sie melden sich aber jetzt auf Twitter zu Wort und es gibt Grund zur Freude.

Der PS5 SCUF Controller: It´s happening

Mit dieser simplen Überschrift “It´s Happening” und einem sehr schemenhaften aber sichtbaren Foto, meldet sich SCUF mit dem PS5 Controller bei ihren Fans. Sie haben die Frustration der Spieler nicht ignoriert. Sie wissen, dass so viele da draußen bereits auf dieses Model warten. So viele Spieler die es einfach gewohnt sind, mit den modularen Controllern zu zocken. Aber Mitte November soll es nun endlich so weit sein.

Die Controller der Firma SCUF sind in erster Linie so beliebt, weil sie zusätzliche Tasten an der Rückseite des Controllers besitzen. So kann man diese Tasten belegen wie man will. Um zum Beispiel nicht mit dem Steuernden Daumen den Joystick loslassen zu müssen, wenn man in die Hocke geht oder einen Slide in einem Ego Shooter Spiel macht. Das macht einige Bewegungen möglich im Spiel, die sonst anatomisch nicht durchführbar wären.

Jetzt wird es rund gehen

Mit den SCUF Controllern wird sich die Shooter Szene auf der PS5 verändern. Aktuell gibt es viele Gamer, die ihre Glanz-Moves nicht ausführen können wegen mangelnder Tasten. Aber mit dem erscheinen des SCUF DualSense wird das wieder möglich sein. Denn diese Controller werden bereits seit Jahren auf den Vorgänger Modellen eingesetzt und sorgen dort für entsprechende Competition in den Shooter Games.

Es kursierte eine Zeit lang ein Patent im Netz, wonach sich wohl Sony Entertainment solch ein Controller Modell selbst sichern wollte. Aber wie es scheint, kommt ihnen die Firma SCUF hier zu vor. Die langjährige Erfahrung wird Spieler auf jeden Fall zu diesen bewährten Controllern greifen lassen ehe Sony so weit ist eine eigene Technologie wie diese auf den Markt zu bringen.