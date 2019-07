Share on Facebook

Sony hat ein neues System-Software-Update für PS4 veröffentlicht, das die Versionsnummer 6.72 erhalten hat. Wie man schon an der „Nummer“ erkennt, wird nicht viel hinzugefügt, und es gibt keine Anzeichen für neue benutzerbezogene Funktionen oder Verbesserungen. In den kurzen offiziellen Patchnotizen heißt es, dass das Update „die Systemleistung verbessert“.

Das 6.72-Update ist ab sofort verfügbar und wiegt rund 463 MB. Die Zeile „Systemleistung“ ist ein Standard für kleinere Updates wie dieses. Gelegentlich bleiben Änderungen unbemerkt, aber es wurde nichts über aufregende neue Ergänzungen gesagt, die sich im Update verstecken.

Das nächste große PS4-Update befindet sich derzeit noch in der Beta. Dieser Patch wird große Verbesserungen am Party-Chat-System der Konsole enthalten, einschließlich größerer Chatrooms, besserer Audioqualität und verbesserter Netzwerkkonnektivität. Es werden auch einige nützliche Eingabehilfen getestet: Mit der mobilen PS4 Second Screen-App kann man einen Text eingeben, der vor anderen Gruppenmitgliedern gesprochen werden soll. Darüber hinaus kann die App eingehende Chat-Audiodaten von deinen Freunden transkribieren.