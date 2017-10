PS4: Neue offiziell lizenzierte Controller

In Zusammenarbeit mit Nacon, @Play und Hori bringt Playstation zwei neue Controller und ein Mini Gamepad auf den Markt. Die Controller sind kompatibel mit allen PS4 Systemen. Die volle Bandbreite an Steuerungsmöglichkeiten ist bei jeder Variante gewährleistet.

Wired Compact Controller

Der Wired Compact Controller von Nacon soll besonders die jüngeren Spieler ansprechen, weil kleinere Griffe möglich sind, als mit dem normalen PS4 Controller. Damit keine USB Verlängerung notwendig ist, misst das Kabel des Controllers immerhin satte 3 Meter. Besonders cool ist eine LED, die in kompatiblen Spielen spezielle Informationen anzeigen kann, wie zum Beispiel die Lebensanzeige oder Spielernummer. Ein Stereo Headset Ausgang ist auch vorhanden. Außerdem werden drei durchsichtige Varianten des Controllers erhältlich sein.

@Play Wired Compact Controller

Auch einen compacten kabelgebundenen Controller bringt @Play heraus. Die Variante bietet auch ein 3 Meter langes Kabel und ist im zweifarbigen Design gehalten. Wie die erste Variante besitzt auch er einen Stereo Headset Ausgang. Der Controller erscheint im Dezember im Handel.

Hori Wired Mini Gamepad

Der am compactesten gehaltene Controller der drei ist dieses Gamepad. Es ist im Retro Design gehalten, weißt statt einem normalen Touchpad nur eine Touchpad Taste, und besitzt ebenfalls ein 3 Meter langes Kabel. Die Touchpad Gesten könnt ihr mit den beiden Sticks simulieren. Das Gamepad erscheint am 3.November in den Farben Schwarz, Blau, Rot.