Sony hatte vor einigen Wochen begonnen Beta-Tester für das kommende Firmware-Update 6.0 der PlayStation 4 zu rekrutieren. Die Registrierung war vom 19. bis zum 27. Juli 2018 geöffnet. Nun versendet Sony Einladungen an Benutzer zur Teilnahme an dem Beta-Test für alle PlayStation 4-User.

Das Unternehmen gab an, dass das Update zu diesem Zeitpunkt in der Betaversion keine wesentlichen Änderungen mit sich bringen wird, sondern sich stattdessen auf einige kleine Verbesserungen und Verbesserungen konzentrieren wird. Bis jetzt ist es unklar, ob das Update irgendwelche größeren Änderungen oder neue Features enthält, oder ob wir diese in diesem Stadium des Beta-Tests nicht sehen können. Derzeit wissen wir nicht, ob dies die einzige Phase im Beta-Test sein wird oder ob es später weitere Phasen geben wird.

