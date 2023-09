PS Plus Spiele für Oktober online geleakt!

Zumidnest 2 von 3 sind veröffentlicht.

Es sieht so aus, als würden The Callisto Protocol und Landwirtschafts Simulator 22 Teil des kostenlosen PlayStation Plus Line-ups für Oktober 2023 sein. Während es einige Ausnahmen von der Regel gibt, können PlayStation Plus-Abonnenten im Allgemeinen erwarten, dass Sony die nächste Gruppe kostenloser Spiele am letzten Mittwoch jedes Monats ankündigt. Sony wird voraussichtlich diesem Muster folgen, wenn es um die kostenlosen PS Plus-Spiele für Oktober 2023 geht, was bedeutet, dass die offizielle Ankündigung am Mittwoch, dem 27. September, erfolgen sollte.

Obwohl Fans bis zum letzten Mittwoch jedes Monats auf die offizielle Ankündigung der kostenlosen PS Plus-Spiele warten müssen, wird die Liste in der Regel vorzeitig von Dealabs geleakt. Dies war bereits bei den kostenlosen PS Plus-Spielen für September 2023 der Fall, bei denen Abonnenten vor ihrer offiziellen Enthüllung erfahren konnten, welche Spiele sie erwarten würden. Nun scheint genau dasselbe mit den kostenlosen PS Plus-Spielen für Oktober 2023 geschehen zu sein.

🚨 PS Plus Essential – October 2023 🚨 Here are 2 of the 3 headliners of Playstation Plus Monthly Games lineup for October 2023 !#PsPlus #playstationplus https://t.co/1xFxHT6idG — billbil-kun (@billbil_kun) September 26, 2023

Sind zwei der PS Plus Spiele für Oktober 2023 bereits bekannt?

Laut Dealabs werden The Callisto Protocol und Landwirtschafts Simulator 22 zwei der drei kostenlosen PS Plus-Spiele für Oktober 2023 sein. The Callisto Protocol ist ein Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das als spiritueller Nachfolger der Dead Space-Reihe angepriesen wurde, während der Titel von Farming Simulator 22 den Fans alles sagt, was sie über das Spiel wissen müssen. Da The Callisto Protocol ein Horrorspiel ist, ist es eine solide Wahl für Halloween, und Abonnenten sollten es ab Dienstag, dem 3. Oktober, für ihre digitalen Bibliotheken beanspruchen können.

Liste der kostenlosen PS Plus-Spiele für Oktober 2023:

Landwirtschafts Simulator 22

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol erhielt zur Zeit seiner Veröffentlichung gemischte Kritiken. Während einige Elemente des Spiels viel Lob erhielten, insbesondere sein Kreaturendesign und intensive Feindbegegnungen, wurde es dafür kritisiert, dass es sich zu stark an Dead Space orientiert und einige wichtige Funktionen, wie einen New Game+-Modus, vermissen lässt. Nachträgliche Updates für The Callisto Protocol haben jedoch viel dazu beigetragen, wichtige Funktionen hinzuzufügen und das Feedback der Fans zu berücksichtigen, sodass es ein viel besseres Spiel sein sollte als bei seiner ersten Veröffentlichung im Dezember 2022.

Es ist jedoch bemerkenswert, dass The Callisto Protocol bereits in einem Service wie PS Plus erscheint, obwohl es noch nicht einmal ein Jahr draußen ist. Dies könnte darauf hindeuten, dass The Callisto Protocol die Verkaufserwartungen nicht erfüllt hat, obwohl es auch andere Gründe haben könnte. Unabhängig davon scheint es, dass PS Plus-Abonnenten das Spiel bald selbst ausprobieren können.