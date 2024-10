PS Plus im November 2024: Diese Games verlassen die Bibliothek

Sony hat angekündigt, dass am 18. November 2024 18 Spiele aus dem PS Plus Katalog entfernt werden. Darunter finden sich unter anderem Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition und Die Sims 4: City Living. Das Rotationssystem ist ein fester Bestandteil von PlayStation Plus. Jeden Monat aktualisiert Sony den Katalog mit neuen Spielen, die heruntergeladen und gespielt werden können. Sobald ein Spiel jedoch entfernt wurde, kann es nicht mehr heruntergeladen werden, es sei denn, es wurde zuvor bereits angefordert. Wer ein Spiel während seiner Verfügbarkeit herunterlädt, kann es so lange spielen, wie das Abonnement aktiv ist.

Die monatliche Rotation hält die Inhalte frisch und ermutigt die Spieler, verschiedene Genres und Spiele auszuprobieren, die sie sonst vielleicht nicht gewählt hätten. Red Dead Redemption 2, das im Mai dem PS Plus Katalog hinzugefügt wurde, ist vermutlich der größte Verlust für die Abonnenten in diesem Monat. Als eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten angesehen, werden Fans von tiefgründigen und storylastigen Spielen das Fehlen sicherlich bemerken. GTA: San Andreas The Definitive Edition, die überarbeitete Version des Klassikers von 2004 mit aktualisierter Grafik und verbesserten Texturen, wird ebenfalls aus den PS4- und PS5-Bibliotheken ab November 2024 verschwinden.

18 Games verlassen PS Plus im November 2024

GTA: San Andreas – Definitive Edition | PS4 + PS5

Red Dead Redemption 2 | PS4

The Sims 4 City Living | PS4

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON | PS4

Superliminal | PS4 + PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4 + PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4 + PS5

Teardown (PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts 3 | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Chorus | PS4 + PS5

What Remains of Edith Finch | PS4 + PS5

Overcooked 2 | PS4

Blasphemous | PS4

Moving Out | PS4

Ein weiterer bedeutender Abgang ist Die Sims 4: Großstadtleben, das die Spieler ins städtische Leben mit Wohnungen, Festivals und urbanen Herausforderungen eintauchen lässt. Weitere bedeutende Titel, die aus dem PS Plus Katalog entfernt werden, sind Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Ein beliebtes Action-Rollenspiel mit intensiven Kämpfen und schwierigen Endgegnern. Auch mehrere Titel aus der Kingdom-Hearts-Reihe werden nicht mehr verfügbar sein, darunter Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3 und Kingdom Hearts: Melody of Memory.

