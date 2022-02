PS Plus für März 2022: Nur zwei Leaks bestätigt

PS Plus März 2022 © Sony

Erst vor kurzem wurde wieder ein Leak bekannt zu den kommenden PS Plus Games für März 2022. Allerdings wurden nur zwei dieser genannten Spiele auch von Sony bestätigt. Das genannte GTA Online zählt nicht zum offiziellen Lineup, da es sich um ein Angebot von Rockstar Games handelt. Sony selbst reicht dieses Monat gleich 4 Spiele für PS Plus User. Ob sie wohl damit den schwachen Februar kompensieren wollen?

Advertisment

Ark: Survival Evolved (PS4) – Überleben im PS Plus März

In den letzten Jahren gab es einen gar nicht so kleinen Trend was Survival Spiele anbelangt. Ark: Survival Evolved zählt zu einem der besten Games dieses doch recht starken Genres. In einem Science Fiction, prähistorischen und doch Gegenwart-Setting, kann man hier mit Schrotflinten auf T-Rex Jagd gehen. Und als wäre das nicht schon ein Argument für das Spiel, so könnt ihr euch im März mit anderen PS Plus Usern zusammen auf dieser Insel treffen und gemeinsam um das Überleben kämpfen. Denn Ark: Survival Evolved ist ein MMO Survival Game.

Team Sonic Racing (PS4) – SEGAs Racing Spaß

Diddy Kong Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled und wie sie nicht alle heißen. Viele Spiele haben versucht auf dem glorreichen Erfolg von Mario Kart mit zu schwimmen. So hat auch SEGA mit Team Sonic Racing einen eigenen Ableger dieser Fun Racer auf den Markt gebracht. In diesem Spiel steht der Team Gedanke jedoch im Vordergrund und die Modifikationen der Fahrzeuge können Spielentscheidend sein. Die PlayStation 4 Version des Games könnt ihr euch im März mit dem PS Plus Abo sicher.

Ghostrunner (PS5) – PlayStation 5 Gemetzel für PS Plus User im März

Was käme wohl dabei Raus, wenn man Cyberpunk 2077 mit Mirrors Edge kreuzt? Ein Parkour Plattformer mit rasanter Geschwindigkeit, welcher euren Reflexen und eure Präzision Einiges abverlangt, euch dafür aber mit brutalem Gemetzel belohnt. Das ist faktisch gesehen was ihr in Ghostrunner geliefert bekommt. Sichert euch das Action Plattform Parkour Game im März mit dem PS Plus Abo für eure PlayStation 5 und schneidet euch mit dem Schwert durch die Levels.

BONUS: Ghost of Tsushima: Legends – Im März für Alle PS Plus Spieler

Eines der erfolgreichsten Games der letzten beiden Jahre, ist ohne Zweifel Ghost of Tsushima. Das Samurai Epos hat Spieler und Kritiker weltweit absolut begeistert. Besitzer des Games können den Coop Multiplayer Ghost of Tsushima: Legends zwar ohnehin kostenlos laden, jedoch soll das Multiplayer Erlebnis nun wachsen. Denn im März erhalten alle PS Plus User das Addon in ihrem Abo. So wird vermutlich nicht nur die Community wachsen, sondern auch viel mehr Spieler werden sich auf eine Fortsetzung von Ghost of Tsushima freuen, wenn sie erst ein Mal eingetaucht sind in das Gameplay.